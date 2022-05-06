https://ria.ru/20220506/kontrafakt-1787260938.html

Параллельный импорт затруднит борьбу с контрафактом, заявил эксперт

Параллельный импорт затруднит борьбу с контрафактом, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2022

Параллельный импорт затруднит борьбу с контрафактом, заявил эксперт

Экспертиза от правообладателя торговой марки помогала определить контрафактную продукцию, импорт от неофициальных компаний несет риски для рынка, рассказал РИА... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:05

2022-05-06T17:05

2022-05-06T17:05

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экспертиза от правообладателя торговой марки помогала определить контрафактную продукцию, импорт от неофициальных компаний несет риски для рынка, рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов."Очень важно понимать, что главной защитой от подделок всегда являлась экспертиза самого обладателя торговой марки, изготовителя. В случае, когда импорт осуществляется какой-то другой компанией, всегда есть угроза того, что что-то можно не распознать, неоригинальную продукцию, или что на рынок попадут продукты, которые для этого рынка не предназначены: не соответствуют обязательным требованиям, которые установлены у нас в государстве", - отметил эксперт.Оценивая возможности импортозамещения, Гуськов отметил, что очень важно соблюдать обязательные требования государства при параллельном импорте товаров. В частности, это касается электромагнитной совместимости и низковольтного технического регламента. Стоит учитывать и тот факт, что при подготовке продукции компания учитывает требования законодательства и особенности рынка страны. "Когда это делает какая-то компания, которая не является официальным поставщиком, здесь могут возникнуть проблемы. Не факт, что они возникнут, но могут", - добавил эксперт."Процесс легализации параллельного импорта не должен ухудшить положение тех компаний, которые производят товары в России: это, как и российские бренды, так и международные. Это касается и компаний, которые осуществляют поставки собственной продукции по механизму прямого импорта", - рассказал агентству Гуськов. По его мнению, надо защищать производство, которое находится внутри страны.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220506/avtomobili-1787260019.html

https://ria.ru/20220506/import-1787230318.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии