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Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города - РИА Новости, 06.05.2022
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Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города
Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города - РИА Новости, 06.05.2022
Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города
Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:31
2022-05-06T22:13
в мире
прага
чехословакия
германия
иван конев
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ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило сетевое издание Idnes."Почетным гражданином Праги маршал Конев стал 6 июня 1945 года. Акт о предоставлении почетного гражданства должен рассматриваться в историческом контексте и с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии, которое с идеологической точки зрения допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты (тогдашним коммунистическим режимом) замалчивались, скрывались", — говорится в документе, подготовленном чиновником.Мэр Праги в обоснование своей инициативы заявил о том, что советские войска под командованием маршала Конева подавили венгерское восстание 1956 года. Кроме того, он упромянул пребывание военачальника в должности главкома Группы советских войск в Германии в 1962 году, когда была возведена Берлинская стена.Ранее, в апреле 2020 года, по инициативе властей района Прага 6 памятник маршалу, много лет простоявший на площади Интербригады, был отправлен в депозитарий. В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева.Полководец получил статус почетного гражданина Праги за руководство советскими войсками в операции по освобождению чешской столицы от сил вермахта в мае 1945 года.
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в мире, прага, чехословакия, германия, иван конев
21:31 06.05.2022 (обновлено: 22:13 06.05.2022)
 
Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города

Мэр Праги Гржи предложил лишить маршала Конева звания почетного гражданина города

© РИА Новости / Г. Вайль / Перейти в фотобанкМаршал Иван Степанович Конев
Маршал Иван Степанович Конев - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Г. Вайль
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Маршал Иван Степанович Конев. Архивное фото
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ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило сетевое издание Idnes.
"Почетным гражданином Праги маршал Конев стал 6 июня 1945 года. Акт о предоставлении почетного гражданства должен рассматриваться в историческом контексте и с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии, которое с идеологической точки зрения допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты (тогдашним коммунистическим режимом) замалчивались, скрывались", — говорится в документе, подготовленном чиновником.
Мэр Праги в обоснование своей инициативы заявил о том, что советские войска под командованием маршала Конева подавили венгерское восстание 1956 года. Кроме того, он упромянул пребывание военачальника в должности главкома Группы советских войск в Германии в 1962 году, когда была возведена Берлинская стена.
Ранее, в апреле 2020 года, по инициативе властей района Прага 6 памятник маршалу, много лет простоявший на площади Интербригады, был отправлен в депозитарий. В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева.
Полководец получил статус почетного гражданина Праги за руководство советскими войсками в операции по освобождению чешской столицы от сил вермахта в мае 1945 года.
Пражская наступательная операция 6 – 11 мая 1945 года - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая 2021, 00:17
Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
 
В миреПрагаЧехословакияГерманияИван Конев
 
 
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