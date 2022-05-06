https://ria.ru/20220506/konev-1787317181.html

Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города

Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города - РИА Новости, 06.05.2022

Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города

Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:31

2022-05-06T21:31

2022-05-06T22:13

в мире

прага

чехословакия

германия

иван конев

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ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило сетевое издание Idnes."Почетным гражданином Праги маршал Конев стал 6 июня 1945 года. Акт о предоставлении почетного гражданства должен рассматриваться в историческом контексте и с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии, которое с идеологической точки зрения допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты (тогдашним коммунистическим режимом) замалчивались, скрывались", — говорится в документе, подготовленном чиновником.Мэр Праги в обоснование своей инициативы заявил о том, что советские войска под командованием маршала Конева подавили венгерское восстание 1956 года. Кроме того, он упромянул пребывание военачальника в должности главкома Группы советских войск в Германии в 1962 году, когда была возведена Берлинская стена.Ранее, в апреле 2020 года, по инициативе властей района Прага 6 памятник маршалу, много лет простоявший на площади Интербригады, был отправлен в депозитарий. В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева.Полководец получил статус почетного гражданина Праги за руководство советскими войсками в операции по освобождению чешской столицы от сил вермахта в мае 1945 года.

https://ria.ru/20210521/praga-1733218913.html

прага

чехословакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прага, чехословакия, германия, иван конев