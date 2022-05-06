21:31 06.05.2022 (обновлено: 22:13 06.05.2022)
Мэр Праги призвал лишить маршала Конева звания почетного гражданина города
Мэр Праги Гржи предложил лишить маршала Конева звания почетного гражданина города
Маршал Иван Степанович Конев. Архивное фото
ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, сообщило сетевое издание Idnes.
"Почетным гражданином Праги маршал Конев стал 6 июня 1945 года. Акт о предоставлении почетного гражданства должен рассматриваться в историческом контексте и с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии, которое с идеологической точки зрения допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты (тогдашним коммунистическим режимом) замалчивались, скрывались", — говорится в документе, подготовленном чиновником.
Мэр Праги в обоснование своей инициативы заявил о том, что советские войска под командованием маршала Конева подавили венгерское восстание 1956 года. Кроме того, он упромянул пребывание военачальника в должности главкома Группы советских войск в Германии в 1962 году, когда была возведена Берлинская стена.
Ранее, в апреле 2020 года, по инициативе властей района Прага 6 памятник маршалу, много лет простоявший на площади Интербригады, был отправлен в депозитарий. В настоящее время власти района Прага 3 рассматривают вопрос о переименовании улицы Конева.
Полководец получил статус почетного гражданина Праги за руководство советскими войсками в операции по освобождению чешской столицы от сил вермахта в мае 1945 года.
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