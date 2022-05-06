Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян
Аналитики "Литрес" назвали самые популярные книги о Великой Отечественной войне у россиян
Мужчина в книжном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Книги "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич и "Бабий яр" Анатолия Кузнецова - наиболее популярные произведения о войне среди россиян, согласно статистике, собранной книжным сервисом "ЛитРес" для РИА Новости.
"Книга "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич занимает первое место в рейтинге самых скачиваемых художественных произведений в книжном сервисе "ЛитРес" о Великой Отечественной войне. Следом идет Виктор Астафьев и его книга "Прокляты и убиты". Тройку лидеров замыкает книга "Бабий яр" Анатолия Кузнецова", - говорится в комментарии к статистике.
На четвертом месте рейтинга оказалось произведение Константина Симонова "Живые и мертвые", а аудиокнига Владимира Богомолова "Момент истины" завершила собой топ-5 списка. Шестое место заняла аудиокнига "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова, седьмое - "Московская сага. Война и тюрьма" Василия Аксенова, восьмое - "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого. Книги "Ванька-ротный" Александра Шумилина и "В окопах Сталинграда" заняли девятое и десятое места рейтинга, соответственно.
В топе-10 самых востребованных авторов-фронтовиков по количеству продаж их произведений лидирует Леонид Рабичев, вторую строчку занимает Виктор Астафьев, третью - Борис Васильев. На четвертом месте оказался Василь Быков, пятерку лидеров замыкает Владимир Богомолов. Шествую строку рейтинга занял Борис Полевой, седьмую - Константин Симонов, восьмую - Михаил Шолохов, девятую - Валентин Катаев. Завершает рейтинг Александр Шумилин, занявший десятое место.
По словам шеф-редактора группы компаний "ЛитРес" Екатерины Писаревой, выбор читателей был не вполне ожидаем - так, если наличие Алексиевич в рейтинге популярных книг о войне ожидаемо, потому что писательница серьезно работала с темой войны и даже стала лауреатом Нобелевской премии, то, в частности, отсутствие Александра Твардовского вызвало у эксперта удивление.
"Удивлена отсутствию Александра Твардовского – его поэму "Василий Теркин" по праву можно считать одной из важнейших фронтовых книг. Также поразил в топе фронтовых авторов Леонид Рабичев – писатель неочевидный, на мой взгляд, но, видимо, его тексты оказались созвучны времени", - добавила эксперт.
В заключение Писарева порекомендовала к прочтению трилогию "Живые и мертвые" Константина Симонова, которая заняла в рейтинге четвертое место, а также роман-эпопею "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, документальную хронику "Блокадная книга", написанную в соавторстве Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем и фронтовые стихи Булата Окуджавы".
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