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Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян - РИА Новости, 06.05.2022
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Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян
Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян - РИА Новости, 06.05.2022
Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян
Книги "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич и "Бабий яр" Анатолия Кузнецова - наиболее популярные произведения о войне среди россиян, согласно... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:08
2022-05-06T10:08
общество
литрес
светлана алексиевич
анатолий кузнецов
константин симонов (политолог)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Книги "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич и "Бабий яр" Анатолия Кузнецова - наиболее популярные произведения о войне среди россиян, согласно статистике, собранной книжным сервисом "ЛитРес" для РИА Новости."Книга "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич занимает первое место в рейтинге самых скачиваемых художественных произведений в книжном сервисе "ЛитРес" о Великой Отечественной войне. Следом идет Виктор Астафьев и его книга "Прокляты и убиты". Тройку лидеров замыкает книга "Бабий яр" Анатолия Кузнецова", - говорится в комментарии к статистике.На четвертом месте рейтинга оказалось произведение Константина Симонова "Живые и мертвые", а аудиокнига Владимира Богомолова "Момент истины" завершила собой топ-5 списка. Шестое место заняла аудиокнига "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова, седьмое - "Московская сага. Война и тюрьма" Василия Аксенова, восьмое - "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого. Книги "Ванька-ротный" Александра Шумилина и "В окопах Сталинграда" заняли девятое и десятое места рейтинга, соответственно.В топе-10 самых востребованных авторов-фронтовиков по количеству продаж их произведений лидирует Леонид Рабичев, вторую строчку занимает Виктор Астафьев, третью - Борис Васильев. На четвертом месте оказался Василь Быков, пятерку лидеров замыкает Владимир Богомолов. Шествую строку рейтинга занял Борис Полевой, седьмую - Константин Симонов, восьмую - Михаил Шолохов, девятую - Валентин Катаев. Завершает рейтинг Александр Шумилин, занявший десятое место.По словам шеф-редактора группы компаний "ЛитРес" Екатерины Писаревой, выбор читателей был не вполне ожидаем - так, если наличие Алексиевич в рейтинге популярных книг о войне ожидаемо, потому что писательница серьезно работала с темой войны и даже стала лауреатом Нобелевской премии, то, в частности, отсутствие Александра Твардовского вызвало у эксперта удивление."Удивлена отсутствию Александра Твардовского – его поэму "Василий Теркин" по праву можно считать одной из важнейших фронтовых книг. Также поразил в топе фронтовых авторов Леонид Рабичев – писатель неочевидный, на мой взгляд, но, видимо, его тексты оказались созвучны времени", - добавила эксперт.В заключение Писарева порекомендовала к прочтению трилогию "Живые и мертвые" Константина Симонова, которая заняла в рейтинге четвертое место, а также роман-эпопею "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, документальную хронику "Блокадная книга", написанную в соавторстве Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем и фронтовые стихи Булата Окуджавы".
https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html
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общество, литрес, светлана алексиевич, анатолий кузнецов, константин симонов (политолог)
10:08 06.05.2022
 
Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян

Аналитики "Литрес" назвали самые популярные книги о Великой Отечественной войне у россиян

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМужчина в книжном магазине
Мужчина в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Книги "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич и "Бабий яр" Анатолия Кузнецова - наиболее популярные произведения о войне среди россиян, согласно статистике, собранной книжным сервисом "ЛитРес" для РИА Новости.
"Книга "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич занимает первое место в рейтинге самых скачиваемых художественных произведений в книжном сервисе "ЛитРес" о Великой Отечественной войне. Следом идет Виктор Астафьев и его книга "Прокляты и убиты". Тройку лидеров замыкает книга "Бабий яр" Анатолия Кузнецова", - говорится в комментарии к статистике.
На четвертом месте рейтинга оказалось произведение Константина Симонова "Живые и мертвые", а аудиокнига Владимира Богомолова "Момент истины" завершила собой топ-5 списка. Шестое место заняла аудиокнига "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова, седьмое - "Московская сага. Война и тюрьма" Василия Аксенова, восьмое - "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого. Книги "Ванька-ротный" Александра Шумилина и "В окопах Сталинграда" заняли девятое и десятое места рейтинга, соответственно.
В топе-10 самых востребованных авторов-фронтовиков по количеству продаж их произведений лидирует Леонид Рабичев, вторую строчку занимает Виктор Астафьев, третью - Борис Васильев. На четвертом месте оказался Василь Быков, пятерку лидеров замыкает Владимир Богомолов. Шествую строку рейтинга занял Борис Полевой, седьмую - Константин Симонов, восьмую - Михаил Шолохов, девятую - Валентин Катаев. Завершает рейтинг Александр Шумилин, занявший десятое место.
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По словам шеф-редактора группы компаний "ЛитРес" Екатерины Писаревой, выбор читателей был не вполне ожидаем - так, если наличие Алексиевич в рейтинге популярных книг о войне ожидаемо, потому что писательница серьезно работала с темой войны и даже стала лауреатом Нобелевской премии, то, в частности, отсутствие Александра Твардовского вызвало у эксперта удивление.
"Удивлена отсутствию Александра Твардовского – его поэму "Василий Теркин" по праву можно считать одной из важнейших фронтовых книг. Также поразил в топе фронтовых авторов Леонид Рабичев – писатель неочевидный, на мой взгляд, но, видимо, его тексты оказались созвучны времени", - добавила эксперт.
В заключение Писарева порекомендовала к прочтению трилогию "Живые и мертвые" Константина Симонова, которая заняла в рейтинге четвертое место, а также роман-эпопею "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, документальную хронику "Блокадная книга", написанную в соавторстве Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем и фронтовые стихи Булата Окуджавы".
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ОбществоЛитРесСветлана АлексиевичАнатолий КузнецовКонстантин Симонов (политолог)
 
 
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