https://ria.ru/20220506/knigi-1787139396.html

Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян

Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян - РИА Новости, 06.05.2022

Аналитики назвали самые популярные книги о войне среди россиян

Книги "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич и "Бабий яр" Анатолия Кузнецова - наиболее популярные произведения о войне среди россиян, согласно... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:08

2022-05-06T10:08

2022-05-06T10:08

общество

литрес

светлана алексиевич

анатолий кузнецов

константин симонов (политолог)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583983665_0:29:3076:1759_1920x0_80_0_0_ec0cef4ceee53ebd3098d89db7356527.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Книги "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич и "Бабий яр" Анатолия Кузнецова - наиболее популярные произведения о войне среди россиян, согласно статистике, собранной книжным сервисом "ЛитРес" для РИА Новости."Книга "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич занимает первое место в рейтинге самых скачиваемых художественных произведений в книжном сервисе "ЛитРес" о Великой Отечественной войне. Следом идет Виктор Астафьев и его книга "Прокляты и убиты". Тройку лидеров замыкает книга "Бабий яр" Анатолия Кузнецова", - говорится в комментарии к статистике.На четвертом месте рейтинга оказалось произведение Константина Симонова "Живые и мертвые", а аудиокнига Владимира Богомолова "Момент истины" завершила собой топ-5 списка. Шестое место заняла аудиокнига "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова, седьмое - "Московская сага. Война и тюрьма" Василия Аксенова, восьмое - "Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого. Книги "Ванька-ротный" Александра Шумилина и "В окопах Сталинграда" заняли девятое и десятое места рейтинга, соответственно.В топе-10 самых востребованных авторов-фронтовиков по количеству продаж их произведений лидирует Леонид Рабичев, вторую строчку занимает Виктор Астафьев, третью - Борис Васильев. На четвертом месте оказался Василь Быков, пятерку лидеров замыкает Владимир Богомолов. Шествую строку рейтинга занял Борис Полевой, седьмую - Константин Симонов, восьмую - Михаил Шолохов, девятую - Валентин Катаев. Завершает рейтинг Александр Шумилин, занявший десятое место.По словам шеф-редактора группы компаний "ЛитРес" Екатерины Писаревой, выбор читателей был не вполне ожидаем - так, если наличие Алексиевич в рейтинге популярных книг о войне ожидаемо, потому что писательница серьезно работала с темой войны и даже стала лауреатом Нобелевской премии, то, в частности, отсутствие Александра Твардовского вызвало у эксперта удивление."Удивлена отсутствию Александра Твардовского – его поэму "Василий Теркин" по праву можно считать одной из важнейших фронтовых книг. Также поразил в топе фронтовых авторов Леонид Рабичев – писатель неочевидный, на мой взгляд, но, видимо, его тексты оказались созвучны времени", - добавила эксперт.В заключение Писарева порекомендовала к прочтению трилогию "Живые и мертвые" Константина Симонова, которая заняла в рейтинге четвертое место, а также роман-эпопею "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, документальную хронику "Блокадная книга", написанную в соавторстве Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем и фронтовые стихи Булата Окуджавы".

https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html

https://ria.ru/20220331/knigi-1781132303.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, литрес, светлана алексиевич, анатолий кузнецов, константин симонов (политолог)