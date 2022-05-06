https://ria.ru/20220506/klubnika-1787111424.html

Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике

Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике - РИА Новости, 06.05.2022

Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике

Есть раннюю клубнику лучше в ограниченном количестве, поскольку в ней может содержаться большое количество нитратов, считает агроном Владимир Викулов. Сколько... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T02:15

2022-05-06T02:15

2022-05-06T02:15

общество

россия

владимир викулов

еда

здоровье

питание

ягоды

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Есть раннюю клубнику лучше в ограниченном количестве, поскольку в ней может содержаться большое количество нитратов, считает агроном Владимир Викулов. Сколько граммов этой ягоды не принесут вреда здоровью, он рассказал в интервью радио Sputnik.В российских магазинах скоро появится клубника, выращенная в открытом грунте, она уже начала поступать, например, из Краснодарского края, отметил Викулов. Но пока, в начале мая, на прилавках преобладает другая продукция, уверен он.Покупая клубнику, нужно обращать внимание на ее запах и цвет, рекомендует агроном."Косвенным признаком (наличия нитратов. — Прим. ред.) может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, отсутствие аромата", — объяснил он.По словам Викулова, безопасная для здоровья грунтовая клубника выглядит иначе.Отравления клубникой происходят редко, поскольку обычно люди не употребляют ее в больших количествах, продолжил Викулов. Если съедать за один раз не более 100-150 граммов продукта, то можно исключить риск негативного воздействия нитратов на организм, уверен он."Клубникой редко можно отравиться, мы не едим ее килограммами, но некоторая опасность все-таки есть. Я бы советовал не увлекаться ею. Можно купить, чтобы разнообразить рацион, но не гнаться за количеством. Порции 100-150 граммов вполне достаточно, чтобы получить некое количество витаминов и не навредить себе", — уточнил Викулов.Выбирая клубнику, необходимо также оценить ее свежесть. Если плодоножка успела почернеть, а плод выглядит "побитым", то продукт может быстро испортиться, добавил агроном.

https://ria.ru/20220505/sakhar-1786895608.html

https://ria.ru/20220424/opasnost-1785132319.html

https://ria.ru/20220421/smorodina-1784766467.html

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общество, россия, владимир викулов, еда, здоровье, питание, ягоды