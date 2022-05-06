Рейтинг@Mail.ru
Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/klubnika-1787111424.html
Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике
Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике - РИА Новости, 06.05.2022
Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике
Есть раннюю клубнику лучше в ограниченном количестве, поскольку в ней может содержаться большое количество нитратов, считает агроном Владимир Викулов. Сколько... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T02:15
2022-05-06T02:15
общество
россия
владимир викулов
еда
здоровье
питание
ягоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738644287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d0a0c1bac087c64242d2403ac0248a4.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Есть раннюю клубнику лучше в ограниченном количестве, поскольку в ней может содержаться большое количество нитратов, считает агроном Владимир Викулов. Сколько граммов этой ягоды не принесут вреда здоровью, он рассказал в интервью радио Sputnik.В российских магазинах скоро появится клубника, выращенная в открытом грунте, она уже начала поступать, например, из Краснодарского края, отметил Викулов. Но пока, в начале мая, на прилавках преобладает другая продукция, уверен он.Покупая клубнику, нужно обращать внимание на ее запах и цвет, рекомендует агроном."Косвенным признаком (наличия нитратов. — Прим. ред.) может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, отсутствие аромата", — объяснил он.По словам Викулова, безопасная для здоровья грунтовая клубника выглядит иначе.Отравления клубникой происходят редко, поскольку обычно люди не употребляют ее в больших количествах, продолжил Викулов. Если съедать за один раз не более 100-150 граммов продукта, то можно исключить риск негативного воздействия нитратов на организм, уверен он."Клубникой редко можно отравиться, мы не едим ее килограммами, но некоторая опасность все-таки есть. Я бы советовал не увлекаться ею. Можно купить, чтобы разнообразить рацион, но не гнаться за количеством. Порции 100-150 граммов вполне достаточно, чтобы получить некое количество витаминов и не навредить себе", — уточнил Викулов.Выбирая клубнику, необходимо также оценить ее свежесть. Если плодоножка успела почернеть, а плод выглядит "побитым", то продукт может быстро испортиться, добавил агроном.
https://ria.ru/20220505/sakhar-1786895608.html
https://ria.ru/20220424/opasnost-1785132319.html
https://ria.ru/20220421/smorodina-1784766467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738644287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_43b08cb715d612d358426119581af1b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир викулов, еда, здоровье, питание, ягоды
02:15 06.05.2022
 
Агроном рассказал, как определить нитраты в клубнике

Агроном Викулов: на наличие нитратов в клубнике указывают бледность и отсутствие аромата

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Клубника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Есть раннюю клубнику лучше в ограниченном количестве, поскольку в ней может содержаться большое количество нитратов, считает агроном Владимир Викулов. Сколько граммов этой ягоды не принесут вреда здоровью, он рассказал в интервью радио Sputnik.
В российских магазинах скоро появится клубника, выращенная в открытом грунте, она уже начала поступать, например, из Краснодарского края, отметил Викулов. Но пока, в начале мая, на прилавках преобладает другая продукция, уверен он.
"Сейчас к нам поступает продукция, которая выращена в основном в защищенном грунте вне оптимальных условий — может быть, с недостатком света, тепла или с избытком азотных удобрений. Это может способствовать накоплению нитратов", — предупредил Викулов.
Покупая клубнику, нужно обращать внимание на ее запах и цвет, рекомендует агроном.
Кристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 02:15
Биолог рассказала, чем опасны заменители сахара
"Косвенным признаком (наличия нитратов. — Прим. ред.) может служить недостаточно характерный цвет, бледная окраска, неестественно крупные плоды, отсутствие аромата", — объяснил он.
По словам Викулова, безопасная для здоровья грунтовая клубника выглядит иначе.

"Грунтовые ягоды безопасны, они имеют совершенно другой внешний вид: яркие, насыщенные, с характерным ароматом", — сказал агроном.

Отравления клубникой происходят редко, поскольку обычно люди не употребляют ее в больших количествах, продолжил Викулов. Если съедать за один раз не более 100-150 граммов продукта, то можно исключить риск негативного воздействия нитратов на организм, уверен он.
Рынок - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 01:16
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи
"Клубникой редко можно отравиться, мы не едим ее килограммами, но некоторая опасность все-таки есть. Я бы советовал не увлекаться ею. Можно купить, чтобы разнообразить рацион, но не гнаться за количеством. Порции 100-150 граммов вполне достаточно, чтобы получить некое количество витаминов и не навредить себе", — уточнил Викулов.
Выбирая клубнику, необходимо также оценить ее свежесть. Если плодоножка успела почернеть, а плод выглядит "побитым", то продукт может быстро испортиться, добавил агроном.
Черная смородина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 17:47
Польза и вред черной смородины: как ягода влияет на организм человека
 
ОбществоРоссияВладимир ВикуловЕдаЗдоровьеПитаниеЯгоды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала