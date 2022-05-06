https://ria.ru/20220506/klesch-1787204246.html

Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей

Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей - РИА Новости, 06.05.2022

Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей

Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:06

2022-05-06T14:06

2022-05-06T14:06

новосибирская область

приморский край

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой энцефалит, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на конец апреля в Российской Федерации в медицинские организации обратились 13385 пострадавших от укусов клещей, в их числе – 4916 детей. У двух человек диагностирован клещевой вирусный энцефалит. За аналогичный период прошлого года в медорганизации обратился 7551 человек, что свидетельствует о росте активности клещей год к году", - говорится в сообщении.Чаще всего обращаются за медицинской помощью после укусов клещей в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской и Новосибирской областях, Алтайском и Приморском крае, уточнили в пресс-службе.Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом рекомендуется носить одежду, препятствующую заползанию клещей, и использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, отметили в ведомстве.При этом самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. По данным на конец апреля, в регионах России привито 1,4 миллиона человек, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220424/kleschi-1785133801.html

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Варвара Скокшина

новосибирская область, приморский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество