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Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей - РИА Новости, 06.05.2022
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Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей
Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей - РИА Новости, 06.05.2022
Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей
Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:06
2022-05-06T14:06
новосибирская область
приморский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой энцефалит, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на конец апреля в Российской Федерации в медицинские организации обратились 13385 пострадавших от укусов клещей, в их числе – 4916 детей. У двух человек диагностирован клещевой вирусный энцефалит. За аналогичный период прошлого года в медорганизации обратился 7551 человек, что свидетельствует о росте активности клещей год к году", - говорится в сообщении.Чаще всего обращаются за медицинской помощью после укусов клещей в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской и Новосибирской областях, Алтайском и Приморском крае, уточнили в пресс-службе.Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом рекомендуется носить одежду, препятствующую заползанию клещей, и использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, отметили в ведомстве.При этом самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. По данным на конец апреля, в регионах России привито 1,4 миллиона человек, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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новосибирская область, приморский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
14:06 06.05.2022
 
Роспотребнадзор сообщил о растущей активности клещей

Более 13 тысяч пострадавших от клещей обратились к медикам с начала года

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещи в пробирке в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Активность клещей растет год от года, в этом году в медорганизации обратились более 13 тысяч человек, пострадавших от укусов насекомых, у двух выявлен клещевой энцефалит, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на конец апреля в Российской Федерации в медицинские организации обратились 13385 пострадавших от укусов клещей, в их числе – 4916 детей. У двух человек диагностирован клещевой вирусный энцефалит. За аналогичный период прошлого года в медорганизации обратился 7551 человек, что свидетельствует о росте активности клещей год к году", - говорится в сообщении.
Чаще всего обращаются за медицинской помощью после укусов клещей в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской и Новосибирской областях, Алтайском и Приморском крае, уточнили в пресс-службе.
Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом рекомендуется носить одежду, препятствующую заползанию клещей, и использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, отметили в ведомстве.
При этом самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. По данным на конец апреля, в регионах России привито 1,4 миллиона человек, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Клещ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 02:10
Россиян предупредили о "цветочных" клещах
 
Новосибирская областьПриморский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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