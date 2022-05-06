https://ria.ru/20220506/kitay-1787320222.html

В Пентагоне не видят признаков того, что Китай намерен напасть на Тайвань

В Пентагоне не видят признаков того, что Китай намерен напасть на Тайвань - РИА Новости, 06.05.2022

В Пентагоне не видят признаков того, что Китай намерен напасть на Тайвань

США не видят признаков того, что Китай собирается нападать на Тайвань, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:57

2022-05-06T21:57

2022-05-06T21:57

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тайвань

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США не видят признаков того, что Китай собирается нападать на Тайвань, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы не видим указаний того, что они собираются это сделать", - сказал Кирби в ходе брифинга, комментируя такую возможность в обозримой перспективе.В то же время, по его словам, для США важно нарастить свой военный потенциал таким образом, чтобы быть готовыми в полной мере выполнить свои обязательства перед Тайванем в сфере безопасности."Мы продолжаем поддерживать Тайвань и его способность развивать собственные оборонные возможности. Эти усилия будут продолжаться и в дальнейшем", - добавил представитель Пентагона.В посольстве КНР в Вашингтоне ранее заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220505/kitay-1786955627.html

https://ria.ru/20220502/pentagon-1786595320.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, тайвань, сша, министерство обороны сша