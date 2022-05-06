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Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
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Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ
Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022
Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ
Чиновники аудиторского регулятора США прибыли в Пекин, чтобы урегулировать давний спор о соблюдении требований аудита китайских фирм, чьи акции размещены на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:50
2022-05-06T12:50
сша
китай
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Чиновники аудиторского регулятора США прибыли в Пекин, чтобы урегулировать давний спор о соблюдении требований аудита китайских фирм, чьи акции размещены на биржах США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, спор, если он не будет разрешен, может привести к тому, что китайские фирмы будут вынуждены уйти с американских бирж. На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских фирм в список компаний, которым грозит исключение, всего таких китайских фирм 128.Источники отметили, что переговоры между официальными лицами из Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США (PCAOB) и их коллегами из Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) можно охарактеризовать как "продвинутый этап" в решении проблемы после того, как Китай пошел на уступки в последние месяцы.По словам одного из источников, ожидается, что группа PCAOB выйдет из карантина и начнет работать на следующей неделе. Согласно источнику, если этот визит пройдет так, как ожидалось, американский регулятор, вероятно, направит в Китай более многочисленную группу в конце этого года для проведения выездных проверок местных аудиторов.Администрация США ранее выражала обеспокоенность тем, что возможная непрозрачность китайских компаний может привести к потерям для американских инвесторов.
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сша, китай, в мире
12:50 06.05.2022
 
Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ

Рейтер: американские чиновники проведут переговоры с Китаем по спору об аудите

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Чиновники аудиторского регулятора США прибыли в Пекин, чтобы урегулировать давний спор о соблюдении требований аудита китайских фирм, чьи акции размещены на биржах США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, спор, если он не будет разрешен, может привести к тому, что китайские фирмы будут вынуждены уйти с американских бирж. На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских фирм в список компаний, которым грозит исключение, всего таких китайских фирм 128.
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Источники отметили, что переговоры между официальными лицами из Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США (PCAOB) и их коллегами из Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) можно охарактеризовать как "продвинутый этап" в решении проблемы после того, как Китай пошел на уступки в последние месяцы.
По словам одного из источников, ожидается, что группа PCAOB выйдет из карантина и начнет работать на следующей неделе. Согласно источнику, если этот визит пройдет так, как ожидалось, американский регулятор, вероятно, направит в Китай более многочисленную группу в конце этого года для проведения выездных проверок местных аудиторов.
Администрация США ранее выражала обеспокоенность тем, что возможная непрозрачность китайских компаний может привести к потерям для американских инвесторов.
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