https://ria.ru/20220506/kitay-1787183590.html

Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ

Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2022

Китай и США проведут переговоры по спору об аудите, сообщили СМИ

Чиновники аудиторского регулятора США прибыли в Пекин, чтобы урегулировать давний спор о соблюдении требований аудита китайских фирм, чьи акции размещены на... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:50

2022-05-06T12:50

2022-05-06T12:50

сша

китай

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Чиновники аудиторского регулятора США прибыли в Пекин, чтобы урегулировать давний спор о соблюдении требований аудита китайских фирм, чьи акции размещены на биржах США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, спор, если он не будет разрешен, может привести к тому, что китайские фирмы будут вынуждены уйти с американских бирж. На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских фирм в список компаний, которым грозит исключение, всего таких китайских фирм 128.Источники отметили, что переговоры между официальными лицами из Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США (PCAOB) и их коллегами из Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) можно охарактеризовать как "продвинутый этап" в решении проблемы после того, как Китай пошел на уступки в последние месяцы.По словам одного из источников, ожидается, что группа PCAOB выйдет из карантина и начнет работать на следующей неделе. Согласно источнику, если этот визит пройдет так, как ожидалось, американский регулятор, вероятно, направит в Китай более многочисленную группу в конце этого года для проведения выездных проверок местных аудиторов.Администрация США ранее выражала обеспокоенность тем, что возможная непрозрачность китайских компаний может привести к потерям для американских инвесторов.

https://ria.ru/20220428/ssha-1785897897.html

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, в мире