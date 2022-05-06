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В Киеве не будут проводить никаких мероприятий 8-9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
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В Киеве не будут проводить никаких мероприятий 8-9 мая
В Киеве не будут проводить никаких мероприятий 8-9 мая - РИА Новости, 06.05.2022
В Киеве не будут проводить никаких мероприятий 8-9 мая
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 8-9 мая в городе проводиться не будет, охрана общественного порядка будет... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:34
2022-05-06T16:34
в мире
владимир путин
киев
россия
украина
день победы
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 8-9 мая в городе проводиться не будет, охрана общественного порядка будет усилена."На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-то захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", - написал Кличко в Telegram-канале.Он отметил, что патрулирование улиц и охрана общественного порядка в эти дни будут усилены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/odessa-1786504759.html
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в мире, владимир путин, киев, россия, украина, день победы
16:34 06.05.2022
 
В Киеве не будут проводить никаких мероприятий 8-9 мая

Мэр Киева Кличко заявил, что никаких мероприятий 8-9 мая в городе проводиться не будет

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 8-9 мая в городе проводиться не будет, охрана общественного порядка будет усилена.
"На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-то захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", - написал Кличко в Telegram-канале.
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Он отметил, что патрулирование улиц и охрана общественного порядка в эти дни будут усилены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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