https://ria.ru/20220506/kherson-1787278869.html
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России - РИА Новости, 06.05.2022
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
Херсонская область уже является неотъемлемой частью "большой семьи" - Российской Федерации, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:03
2022-05-06T18:03
2022-05-06T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 6 мая - РИА Новости. Херсонская область уже является неотъемлемой частью "большой семьи" - Российской Федерации, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Мы как и прежде будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь именно в Херсонской области, у Чёрного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, "сейчас можно свободно и спокойно приезжать в Херсон, в том числе из любой территории Российской Федерации".Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо. Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, херсонская область , украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
Глава Херсонской области Сальдо назвал регион неотъемлемой частью "большой семьи" России