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Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России - РИА Новости, 06.05.2022
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/kherson-1787278869.html
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России - РИА Новости, 06.05.2022
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
Херсонская область уже является неотъемлемой частью "большой семьи" - Российской Федерации, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:03
2022-05-06T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 6 мая - РИА Новости. Херсонская область уже является неотъемлемой частью "большой семьи" - Российской Федерации, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Мы как и прежде будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь именно в Херсонской области, у Чёрного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, "сейчас можно свободно и спокойно приезжать в Херсон, в том числе из любой территории Российской Федерации".Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо. Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html
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общество, россия, херсонская область , украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
18:03 06.05.2022
 
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России

Глава Херсонской области Сальдо назвал регион неотъемлемой частью "большой семьи" России

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 мая - РИА Новости. Херсонская область уже является неотъемлемой частью "большой семьи" - Российской Федерации, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мы как и прежде будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь именно в Херсонской области, у Чёрного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации", - сказал Сальдо журналистам. По его словам, "сейчас можно свободно и спокойно приезжать в Херсон, в том числе из любой территории Российской Федерации".
Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 03:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Херсонская область переходит в рублевую зону
Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо. Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Россия здесь навсегда – Турчак обратился к жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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