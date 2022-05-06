https://ria.ru/20220506/kherson-1787241795.html
Россия пришла в Херсонскую область навсегда, заявил Турчак
Россия пришла в Херсонскую область навсегда, заявил Турчак - РИА Новости, 06.05.2022
Россия пришла в Херсонскую область навсегда, заявил Турчак
Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время визита в РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:02
2022-05-06T16:02
2022-05-06T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
херсонская область
андрей турчак
единая россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ХЕРСОН, 6 мая — РИА Новости. Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время визита в регион с главой ДНР Денисом Пушилиным.Также политик отметил, что статус области определят ее жители. Россия поможет решить вопросы с гуманитарной помощью и подготовкой к следующей зиме, добавил Турчак. Он также анонсировал открытие в Херсоне логистического центра "Единой России".Кроме того, проживающие в области ветераны Великой Отечественной войны и все приравненные к ним получат ко Дню Победы единовременные выплаты от президента России, рассказал секретарь генсовета ЕР.В свою очередь, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо назвал регион "неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации", а в город можно свободно и спокойно приезжать из любого места в России, заявил он.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС России территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220506/kherson-1787247383.html
https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html
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"Россия здесь навсегда" – Турчак обратился к жителям Херсонской области
Турчак заверил жителей Херсонской области: Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений, будем жить вместе. На вопрос о статусе региона он предложил не забегать вперед и напомнил, что статус определяют жители. Секретарь генсовета ЕР также рассказал, что ветераны Великой Отечественной и приравненные к ним лица в Херсонской области получат к 9 мая выплаты от президента России.
2022-05-06T16:02
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РИА Новости
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политика, россия, херсонская область , андрей турчак, единая россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир сальдо, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
16:02 06.05.2022 (обновлено: 18:12 06.05.2022)
Россия пришла в Херсонскую область навсегда, заявил Турчак
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак: Россия пришла в Херсонскую область навсегда