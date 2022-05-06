https://ria.ru/20220506/kherson-1787139079.html

СК возбудил дело после обнаружения пыточной под Херсоном

СК возбудил дело после обнаружения пыточной под Херсоном - РИА Новости, 06.05.2022

СК возбудил дело после обнаружения пыточной под Херсоном

Российские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток: у погибшего были завязаны руки, тело... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:07

2022-05-06T10:07

2022-05-06T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786680791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a8086bd898993d012eb780e8ada5eb3.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток: у погибшего были завязаны руки, тело изрезано, прострелены колени и ампутированы ступни, сообщает СК РФ в пятницу.Тело нашли на территории кафе на дороге "Одесса – Мариуполь" неподалеку от поселка Зеленовка Херсонской области.Тело мужчины было со связанными руками, а при осмотре погибшего были выявлены "резаные раны в области шеи, спины и ног, оба коленных сустава имели признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обоих ног ампутированы"."Военные следственные органы СК РФ возбудили по данному факту уголовное дело в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые были дислоцированы в указанном районе, по признакам преступления… "жестокое обращение с гражданским населением", - сказали в релизе.В СК РФ добавили, что сейчас следователи устанавливают личность погибшего, свидетелей, а также причастных к преступлению.Комитет также ранее сообщал о жестокости украинских военных по отношению к гражданским. Так, по данным следствия, военный Украины изнасиловал пленную женщину в Мариуполе, а ее мужа, который пытался ее защитить, застрелил.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/prestuplenie-1786680810.html

https://ria.ru/20220307/donbass-1777038537.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из пыточной украинских националистов, обнаруженной под Херсоном Российские силовики сообщили РИА Новости, что обнаружили под Херсоном пыточную камеру, устроенную украинскими нацистами. В пыточной найдено заминированное тело без ног, со следами пыток, в форме ВС РФ. Рядом также были найдены шприцы и наркотики, кофры для американских "Джавелинов". 2022-05-06T10:07 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр