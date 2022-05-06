https://ria.ru/20220506/kherson-1787139079.html
СК возбудил дело после обнаружения пыточной под Херсоном
СК возбудил дело после обнаружения пыточной под Херсоном - РИА Новости, 06.05.2022
СК возбудил дело после обнаружения пыточной под Херсоном
Российские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток: у погибшего были завязаны руки, тело... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:07
2022-05-06T10:07
2022-05-06T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток: у погибшего были завязаны руки, тело изрезано, прострелены колени и ампутированы ступни, сообщает СК РФ в пятницу.Тело нашли на территории кафе на дороге "Одесса – Мариуполь" неподалеку от поселка Зеленовка Херсонской области.Тело мужчины было со связанными руками, а при осмотре погибшего были выявлены "резаные раны в области шеи, спины и ног, оба коленных сустава имели признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обоих ног ампутированы"."Военные следственные органы СК РФ возбудили по данному факту уголовное дело в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые были дислоцированы в указанном районе, по признакам преступления… "жестокое обращение с гражданским населением", - сказали в релизе.В СК РФ добавили, что сейчас следователи устанавливают личность погибшего, свидетелей, а также причастных к преступлению.Комитет также ранее сообщал о жестокости украинских военных по отношению к гражданским. Так, по данным следствия, военный Украины изнасиловал пленную женщину в Мариуполе, а ее мужа, который пытался ее защитить, застрелил.
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/prestuplenie-1786680810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры из пыточной украинских националистов, обнаруженной под Херсоном
Российские силовики сообщили РИА Новости, что обнаружили под Херсоном пыточную камеру, устроенную украинскими нацистами.
В пыточной найдено заминированное тело без ног, со следами пыток, в форме ВС РФ. Рядом также были найдены шприцы и наркотики, кофры для американских "Джавелинов".
2022-05-06T10:07
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:07 06.05.2022 (обновлено: 10:47 06.05.2022)
СК возбудил дело после обнаружения пыточной под Херсоном
СК возбудил дело после обнаружения под Херсоном тела мужчина со следами пыток
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток: у погибшего были завязаны руки, тело изрезано, прострелены колени и ампутированы ступни, сообщает СК РФ в пятницу.
Тело нашли на территории кафе на дороге "Одесса – Мариуполь" неподалеку от поселка Зеленовка Херсонской области
.
Тело мужчины было со связанными руками, а при осмотре погибшего были выявлены "резаные раны в области шеи, спины и ног, оба коленных сустава имели признаки огнестрельных ранений, нижние конечности обоих ног ампутированы".
"Военные следственные органы СК РФ
возбудили по данному факту уголовное дело в отношении военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины
, которые были дислоцированы в указанном районе, по признакам преступления… "жестокое обращение с гражданским населением", - сказали в релизе.
В СК РФ добавили, что сейчас следователи устанавливают личность погибшего, свидетелей, а также причастных к преступлению.
Комитет также ранее сообщал о жестокости украинских военных по отношению к гражданским. Так, по данным следствия, военный Украины изнасиловал пленную женщину в Мариуполе, а ее мужа, который пытался ее защитить, застрелил.