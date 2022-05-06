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ЦИК Казахстана утвердил календарный план проведения референдума - РИА Новости, 06.05.2022
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ЦИК Казахстана утвердил календарный план проведения референдума
ЦИК Казахстана утвердил календарный план проведения референдума - РИА Новости, 06.05.2022
ЦИК Казахстана утвердил календарный план проведения референдума
Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу утвердила календарный план основных... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:19
2022-05-06T09:19
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по внесению изменений в конституцию, сообщила пресс-служба ведомства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении на 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию.Согласно плану, агитация стартовала сразу после назначения референдума и завершится в ночь на 4 июня, так как в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума агитация запрещена. Голосование пройдет с 07.00 до 20.00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования. Итоги голосования подводятся Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии и утверждаются постановлением. Сообщение Центральной комиссии референдума об итогах плебисцита должно быть опубликовано в течение семи дней после голосования.Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
https://ria.ru/20220506/referendum-1787131348.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
09:19 06.05.2022
 
ЦИК Казахстана утвердил календарный план проведения референдума

ЦИК Казахстана утвердил календарный план проведения референдума по поправкам в конституцию

© Фото : Новости-КазахстанЗдание ЦИК Казахстана
Здание ЦИК Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Новости-Казахстан
Здание ЦИК Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана, выполняющая функции Центральной комиссии референдума, на заседании в пятницу утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по внесению изменений в конституцию, сообщила пресс-служба ведомства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении на 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию.
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:17
Казахстан пригласил наблюдателей на референдум по поправкам в Конституцию
Согласно плану, агитация стартовала сразу после назначения референдума и завершится в ночь на 4 июня, так как в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума агитация запрещена. Голосование пройдет с 07.00 до 20.00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования. Итоги голосования подводятся Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии и утверждаются постановлением. Сообщение Центральной комиссии референдума об итогах плебисцита должно быть опубликовано в течение семи дней после голосования.
Ранее сообщалось, что выносимые на референдум поправки в конституцию разработаны в исполнение плана политических реформ, предложенного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 17:07
Токаев назначил референдум по поправкам в конституцию Казахстана на 5 июня
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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