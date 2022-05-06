https://ria.ru/20220506/kataloniya-1787176710.html

Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию

Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию - РИА Новости, 06.05.2022

Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию

Каталонские правоохранители, которые в 2017 году уничтожили преступников, устроивших теракты в Барселоне и Камбрильсе, потребовали от МВД компенсации в размере... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:23

2022-05-06T12:23

2022-05-06T12:23

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барселона (город)

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каталония

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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Каталонские правоохранители, которые в 2017 году уничтожили преступников, устроивших теракты в Барселоне и Камбрильсе, потребовали от МВД компенсации в размере 1,2 миллиона евро, сообщает газета El País."Четыре сотрудника Mossos d'Esquadra (каталонской полиции) нейтрализовали террористическую ячейку и в ходе этой операции получили ранения различной степени тяжести", - цитирует издание адвоката Хосе Антонио Битоса, представляющего интересы правоохранителей.Семнадцатого и 18 августа 2017 года группа экстремистов осуществила теракты в Барселоне и Камбрильсе (Каталония), в результате которых 16 человек погибли и 140 получили ранения.Один из полицейских, требующих компенсации, уничтожил четырех из пяти террористов в Камбрильсе, а другой нейтрализовал последнего участника ячейки.Еще двое правоохранителей убили террориста, ворвавшегося на грузовике на оживленную улицу Ла-Рамбла в центре Барселона и задавившего 15 человек.По словам полицейских, они пережили сильный стресс и впоследствии страдали от посттравматического расстройства.МВД признало их жертвами террористов, а полицейский, уничтоживший четырех террористов, был признан негодным к дальнейшей службе на постоянной основе.

https://ria.ru/20211014/terakty-1754587952.html

https://ria.ru/20211105/migrant-1757822030.html

барселона (город)

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каталония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, барселона (город), камбрильс, каталония