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Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию - РИА Новости, 06.05.2022
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Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию
Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию - РИА Новости, 06.05.2022
Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию
Каталонские правоохранители, которые в 2017 году уничтожили преступников, устроивших теракты в Барселоне и Камбрильсе, потребовали от МВД компенсации в размере... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:23
2022-05-06T12:23
в мире
барселона (город)
камбрильс
каталония
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Каталонские правоохранители, которые в 2017 году уничтожили преступников, устроивших теракты в Барселоне и Камбрильсе, потребовали от МВД компенсации в размере 1,2 миллиона евро, сообщает газета El País."Четыре сотрудника Mossos d'Esquadra (каталонской полиции) нейтрализовали террористическую ячейку и в ходе этой операции получили ранения различной степени тяжести", - цитирует издание адвоката Хосе Антонио Битоса, представляющего интересы правоохранителей.Семнадцатого и 18 августа 2017 года группа экстремистов осуществила теракты в Барселоне и Камбрильсе (Каталония), в результате которых 16 человек погибли и 140 получили ранения.Один из полицейских, требующих компенсации, уничтожил четырех из пяти террористов в Камбрильсе, а другой нейтрализовал последнего участника ячейки.Еще двое правоохранителей убили террориста, ворвавшегося на грузовике на оживленную улицу Ла-Рамбла в центре Барселона и задавившего 15 человек.По словам полицейских, они пережили сильный стресс и впоследствии страдали от посттравматического расстройства.МВД признало их жертвами террористов, а полицейский, уничтоживший четырех террористов, был признан негодным к дальнейшей службе на постоянной основе.
https://ria.ru/20211014/terakty-1754587952.html
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в мире, барселона (город), камбрильс, каталония
12:23 06.05.2022
 
Каталонские полицейские, уничтожившие террористов, потребовали компенсацию

Каталонские полицейские, уничтожившие террористов в 2017 году, требуют крупной компенсации

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Барселоне
Сотрудники полиции в Барселоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудники полиции в Барселоне. Архивное фото
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Каталонские правоохранители, которые в 2017 году уничтожили преступников, устроивших теракты в Барселоне и Камбрильсе, потребовали от МВД компенсации в размере 1,2 миллиона евро, сообщает газета El País.
"Четыре сотрудника Mossos d'Esquadra (каталонской полиции) нейтрализовали террористическую ячейку и в ходе этой операции получили ранения различной степени тяжести", - цитирует издание адвоката Хосе Антонио Битоса, представляющего интересы правоохранителей.
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Семнадцатого и 18 августа 2017 года группа экстремистов осуществила теракты в Барселоне и Камбрильсе (Каталония), в результате которых 16 человек погибли и 140 получили ранения.
Один из полицейских, требующих компенсации, уничтожил четырех из пяти террористов в Камбрильсе, а другой нейтрализовал последнего участника ячейки.
Еще двое правоохранителей убили террориста, ворвавшегося на грузовике на оживленную улицу Ла-Рамбла в центре Барселона и задавившего 15 человек.
По словам полицейских, они пережили сильный стресс и впоследствии страдали от посттравматического расстройства.
МВД признало их жертвами террористов, а полицейский, уничтоживший четырех террористов, был признан негодным к дальнейшей службе на постоянной основе.
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