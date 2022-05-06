https://ria.ru/20220506/kalashnikov-1787203134.html
Наследники конструктора Калашникова засудили водочный завод
Наследники конструктора Калашникова засудили водочный завод - РИА Новости, 06.05.2022
Наследники конструктора Калашникова засудили водочный завод
Верховный суд РФ защитил наследников конструктора Михаила Калашникова, которым перестали платить компенсацию за использование его имени в названии водки,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:01
2022-05-06T14:01
2022-05-06T14:01
михаил калашников
россия
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил наследников конструктора Михаила Калашникова, которым перестали платить компенсацию за использование его имени в названии водки, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.Согласно материалам дела, конструктор в 1998 году заключил с ликеро-водочным заводом "Глазовский" (Удмуртия) договор, которым разрешал назвать водку "Калашников". Договор был заключен на 30 лет и предусматривал выплату ежегодного вознаграждения. Суммы менялись, в последнем соглашении речь о миллионе рублей.После смерти Калашникова в 2013 году завод прекратил выплаты, продолжая выпускать продукцию, что вызвало недовольство наследников.В итоге их притязания фабрика оспорила в суде, настаивая, что право на имя не наследуется. Суды трех инстанций согласились с заводом, отмечая, что в состав наследства не входят "права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя", а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.С такой позицией, однако, не согласился Верховный суд РФ. В определении указано, что, хотя право на имя не наследуется, но исполнение заключенного договора обязательно."По общему правилу уплата денежных средств во исполнение возмездного договора не связана с личностью кредитора, несмотря на то, что встречное предоставление с его стороны может быть произведено только этим лицом", - указал суд.Тем не менее, как отметили в ВС РФ, в указанном договоре и дополнительных соглашениях к нему не говорится, что в случае смерти Михаила Калашникова выплаты автоматически прекращаются.Сложившаяся же ситуация "не основана ни на нормах права, ни на условиях договора", в связи с чем ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на пересмотр.
https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785287930.html
https://ria.ru/20220315/pozhar-1778199568.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил калашников, россия, верховный суд рф
Наследники конструктора Калашникова засудили водочный завод
Наследники конструктора Михаила Калашникова засудили водочный завод в Удмуртии
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил наследников конструктора Михаила Калашникова, которым перестали платить компенсацию за использование его имени в названии водки, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.
Согласно материалам дела, конструктор в 1998 году заключил с ликеро-водочным заводом "Глазовский" (Удмуртия) договор, которым разрешал назвать водку "Калашников". Договор был заключен на 30 лет и предусматривал выплату ежегодного вознаграждения. Суммы менялись, в последнем соглашении речь о миллионе рублей.
После смерти Калашникова в 2013 году завод прекратил выплаты, продолжая выпускать продукцию, что вызвало недовольство наследников.
В итоге их притязания фабрика оспорила в суде, настаивая, что право на имя не наследуется. Суды трех инстанций согласились с заводом, отмечая, что в состав наследства не входят "права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя", а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
С такой позицией, однако, не согласился Верховный суд РФ
. В определении указано, что, хотя право на имя не наследуется, но исполнение заключенного договора обязательно.
"По общему правилу уплата денежных средств во исполнение возмездного договора не связана с личностью кредитора, несмотря на то, что встречное предоставление с его стороны может быть произведено только этим лицом", - указал суд.
Тем не менее, как отметили в ВС РФ
, в указанном договоре и дополнительных соглашениях к нему не говорится, что в случае смерти Михаила Калашникова
выплаты автоматически прекращаются.
Сложившаяся же ситуация "не основана ни на нормах права, ни на условиях договора", в связи с чем ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на пересмотр.