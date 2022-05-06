https://ria.ru/20220506/kalashnikov-1787203134.html

Наследники конструктора Калашникова засудили водочный завод

Наследники конструктора Калашникова засудили водочный завод - РИА Новости, 06.05.2022

Наследники конструктора Калашникова засудили водочный завод

Верховный суд РФ защитил наследников конструктора Михаила Калашникова, которым перестали платить компенсацию за использование его имени в названии водки,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:01

2022-05-06T14:01

2022-05-06T14:01

михаил калашников

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил наследников конструктора Михаила Калашникова, которым перестали платить компенсацию за использование его имени в названии водки, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.Согласно материалам дела, конструктор в 1998 году заключил с ликеро-водочным заводом "Глазовский" (Удмуртия) договор, которым разрешал назвать водку "Калашников". Договор был заключен на 30 лет и предусматривал выплату ежегодного вознаграждения. Суммы менялись, в последнем соглашении речь о миллионе рублей.После смерти Калашникова в 2013 году завод прекратил выплаты, продолжая выпускать продукцию, что вызвало недовольство наследников.В итоге их притязания фабрика оспорила в суде, настаивая, что право на имя не наследуется. Суды трех инстанций согласились с заводом, отмечая, что в состав наследства не входят "права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя", а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.С такой позицией, однако, не согласился Верховный суд РФ. В определении указано, что, хотя право на имя не наследуется, но исполнение заключенного договора обязательно."По общему правилу уплата денежных средств во исполнение возмездного договора не связана с личностью кредитора, несмотря на то, что встречное предоставление с его стороны может быть произведено только этим лицом", - указал суд.Тем не менее, как отметили в ВС РФ, в указанном договоре и дополнительных соглашениях к нему не говорится, что в случае смерти Михаила Калашникова выплаты автоматически прекращаются.Сложившаяся же ситуация "не основана ни на нормах права, ни на условиях договора", в связи с чем ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на пересмотр.

https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785287930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил калашников, россия, верховный суд рф