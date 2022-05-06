https://ria.ru/20220506/izaril-1787193961.html

В Кремле прокомментировали инцидент с высказываниями Лаврова об Израиле

В Кремле прокомментировали инцидент с высказываниями Лаврова об Израиле - РИА Новости, 06.05.2022

В Кремле прокомментировали инцидент с высказываниями Лаврова об Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил, что Россия и Израиль продолжают... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:30

2022-05-06T13:30

2022-05-06T13:56

нафтали беннет

израиль

россия

украина

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил, что Россия и Израиль продолжают доверительный диалог.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Израиля Нафтали Беннетом, тепло поздравил его с днем независимости страны.В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи"."Мы продолжаем наш доверительный дружественный диалог с израильскими друзьями. Президент на связи с господином Беннетом, они условились о продолжении контактов", - сказал Песков, комментируя инцидент с высказыванием Лаврова, и стоит ли министру извиниться.При этом Песков не стал отвечать на вопрос об извинениях главы российского государства Владимира Путина, которые тот, по сообщению канцелярии израильского премьера Нафтали Беннета, якобы принес за высказывания Лаврова."Разговор был действительно очень важный. Но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, почему этой информации не было в сообщении Кремля по итогам встречи.Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220505/izrail-1787078480.html

https://ria.ru/20220504/feor-1786820486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нафтали беннет, израиль, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков