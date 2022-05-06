https://ria.ru/20220506/ispaniya-1787174990.html
Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла
Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла - РИА Новости, 06.05.2022
Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не будет высылать из страны российского посла Юрия Корчагина, чтобы не терять канала... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:15
2022-05-06T12:15
2022-05-06T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
испания
мид испании
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148388/90/1483889010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b47e19606458daaedb31e45f9ae03b4a.jpg
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не будет высылать из страны российского посла Юрия Корчагина, чтобы не терять канала для диалога с Россией.Вместе с тем "контактов с ним у нас практически нет", подчеркнул Альбарес в интервью радиостанции Ràdio 4. Глава МИД также подчеркнул, что Испания приняла участие в усилении оборонительных рубежей на границах стран НАТО с Россией."Тем самым мы защищаем безопасность испанцев, фланг НАТО – это и наши границы, это восточный фланг Европы", - пояснил министр. Что касается конфликта на территории Украины, то Альбарес высказал мнение о том, что он будет продолжаться еще долго.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
https://ria.ru/20220405/diplomatiya-1781904687.html
россия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148388/90/1483889010_135:0:1272:853_1920x0_80_0_0_b86723774dd9c2ee33a75e7e5eef9fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, испания, мид испании, санкции в отношении россии
Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла
Глава МИД Испании Альбарес заявил, что не планирует высылать российского посла Корчагина