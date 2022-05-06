https://ria.ru/20220506/ispaniya-1787174990.html

Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла

Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла - РИА Новости, 06.05.2022

Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не будет высылать из страны российского посла Юрия Корчагина, чтобы не терять канала... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:15

2022-05-06T12:15

2022-05-06T12:15

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санкции в отношении россии

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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не будет высылать из страны российского посла Юрия Корчагина, чтобы не терять канала для диалога с Россией.Вместе с тем "контактов с ним у нас практически нет", подчеркнул Альбарес в интервью радиостанции Ràdio 4. Глава МИД также подчеркнул, что Испания приняла участие в усилении оборонительных рубежей на границах стран НАТО с Россией."Тем самым мы защищаем безопасность испанцев, фланг НАТО – это и наши границы, это восточный фланг Европы", - пояснил министр. Что касается конфликта на территории Украины, то Альбарес высказал мнение о том, что он будет продолжаться еще долго.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html

https://ria.ru/20220405/diplomatiya-1781904687.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, испания, мид испании‎, санкции в отношении россии