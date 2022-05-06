https://ria.ru/20220506/institut-1787144140.html

Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами

Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами - РИА Новости, 06.05.2022

Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук пригласил команды вузов Адыгеи обсудить возможное сотрудничество в области генетических исследований, сельского... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:30

2022-05-06T10:30

2022-05-06T12:53

общество

михаил ковальчук

курчатовский институт

российский фонд фундаментальных исследований

майкопский государственный технологический университет

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733463979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b06afeb5ccd634e149a32f37ecc770bf.jpg

КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук пригласил команды вузов Адыгеи обсудить возможное сотрудничество в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Глава Адыгеи рассказал с воем Telegram-канале о визите в республику президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука и председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко. Они встретились с руководством Адыгейского госуниверситета и Майкопского государственного технологического университета. Гостей ознакомили с основными направлениями научных исследований и образовательных программ вузов и в целом с экосистемой образования и науки региона."Михаил Ковальчук в свою очередь рассказал об основных направлениях деятельности Курчатовского института и пригласил ректоров вместе с командами вузов посетить Национальный исследовательский центр для дальнейшего обсуждения возможных направлений сотрудничества в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов Адыгеи", - написал Кумпилов.

https://ria.ru/20200529/1572183140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил ковальчук, курчатовский институт, российский фонд фундаментальных исследований, майкопский государственный технологический университет