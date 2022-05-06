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Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами - РИА Новости, 06.05.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220506/institut-1787144140.html
Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами
Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами - РИА Новости, 06.05.2022
Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами
Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук пригласил команды вузов Адыгеи обсудить возможное сотрудничество в области генетических исследований, сельского... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:30
2022-05-06T12:53
общество
михаил ковальчук
курчатовский институт
российский фонд фундаментальных исследований
майкопский государственный технологический университет
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук пригласил команды вузов Адыгеи обсудить возможное сотрудничество в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Глава Адыгеи рассказал с воем Telegram-канале о визите в республику президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука и председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко. Они встретились с руководством Адыгейского госуниверситета и Майкопского государственного технологического университета. Гостей ознакомили с основными направлениями научных исследований и образовательных программ вузов и в целом с экосистемой образования и науки региона."Михаил Ковальчук в свою очередь рассказал об основных направлениях деятельности Курчатовского института и пригласил ректоров вместе с командами вузов посетить Национальный исследовательский центр для дальнейшего обсуждения возможных направлений сотрудничества в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов Адыгеи", - написал Кумпилов.
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общество, михаил ковальчук, курчатовский институт, российский фонд фундаментальных исследований, майкопский государственный технологический университет
10:30 06.05.2022 (обновлено: 12:53 06.05.2022)
 
Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами

Курчатовский институт обсудит с вузами в Адыгее сотрудничество по программам образования

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук пригласил команды вузов Адыгеи обсудить возможное сотрудничество в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи рассказал с воем Telegram-канале о визите в республику президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука и председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко. Они встретились с руководством Адыгейского госуниверситета и Майкопского государственного технологического университета. Гостей ознакомили с основными направлениями научных исследований и образовательных программ вузов и в целом с экосистемой образования и науки региона.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая 2020, 15:28Наука
Голикова вошла в состав наблюдательного совета "Курчатовского института"
"Михаил Ковальчук в свою очередь рассказал об основных направлениях деятельности Курчатовского института и пригласил ректоров вместе с командами вузов посетить Национальный исследовательский центр для дальнейшего обсуждения возможных направлений сотрудничества в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов Адыгеи", - написал Кумпилов.
 
Республика АдыгеяОбществоМихаил КовальчукКурчатовский институтРоссийский фонд фундаментальных исследованийМайкопский государственный технологический университет
 
 
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