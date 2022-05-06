10:30 06.05.2022 (обновлено: 12:53 06.05.2022)
Курчатовский институт обсудит возможное сотрудничество с адыгейскими вузами
Курчатовский институт обсудит с вузами в Адыгее сотрудничество по программам образования
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук пригласил команды вузов Адыгеи обсудить возможное сотрудничество в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи рассказал с воем Telegram-канале о визите в республику президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука и председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко. Они встретились с руководством Адыгейского госуниверситета и Майкопского государственного технологического университета. Гостей ознакомили с основными направлениями научных исследований и образовательных программ вузов и в целом с экосистемой образования и науки региона.
"Михаил Ковальчук в свою очередь рассказал об основных направлениях деятельности Курчатовского института и пригласил ректоров вместе с командами вузов посетить Национальный исследовательский центр для дальнейшего обсуждения возможных направлений сотрудничества в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов Адыгеи", - написал Кумпилов.