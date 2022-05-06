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Минюст исключил еще четырех человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст исключил еще четырех человек из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 06.05.2022
Минюст исключил еще четырех человек из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:14
2022-05-06T19:14
2022-05-06T19:15
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России от 6 мая из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Жилкин Владимир Владимирович, Лютов Александр Иванович, Грезев Александр Викторович и Пигалкин Илья Валерьевич", - говорится в сообщении. Уточняется, что данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.Исключение из списка произошло впервые в конце апреля - тогда министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Согласно данным реестра, Любарев и Кузьмина были включены в перечень 29 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20220429/inoagent-1786055307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, принятие закона о сми-иноагентах
19:14 06.05.2022 (обновлено: 19:15 06.05.2022)
Минюст исключил еще четырех человек из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции исключило еще четырех человек из реестра СМИ-иноагентов