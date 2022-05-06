"Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции
© AFP 2022 / Getty Images North America / Michael M. SantiagoТрейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В США подняли ключевую ставку до 0,7-1,0 процента. Вынудили рекордно взлетевшие цены — такого американцы не видели с 1980-х. Особенно бьют по карманам бензин и электричество. О том, смогут ли монетарные власти страны обуздать инфляцию, — в материале РИА Новости.
Пошла на повышение
Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила ставку. Причем сразу на 50 базисных пунктов — впервые с мая 2000-го.
Обычно американский регулятор очень осторожен, за что это ведомство часто критикуют.
Но ускорившаяся инфляция заставила резать по живому. В марте — 8,5 процента, сообщает Министерство труда США. В феврале было 7,9. Больше всего подорожал бензин. Соответственно увеличились расходы на транспорт.
Взлетели цены на любимый американцами фастфуд. Не отстают электроэнергия и аренда.
© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобильная заправка в Денвере, США
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США
Все дело в военной операции России на Украине, оправдывается президент Джо Байден. "Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — уверяет он.
В действительности товары в США дорожают с прошлого года, указывает The Wall Street Journal. Это результат "чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики".
В ФРС весь 2021-й твердили, что рекордная инфляция носит кратковременный характер. А на деле там проспали момент, когда нужно было принимать срочные меры. "Нам следовало действовать раньше", — признал глава ведомства Джером Пауэлл.
Нерасторопность монетарных властей обернулась ростом безработицы: в апреле — больше шести процентов. При этом в первом квартале ВВП сократился почти на полтора процента в годовом выражении, по предварительным данным Министерства торговли. "Это следствие увеличения импорта и медленного восполнения запасов — дефицит торгового баланса увеличился. Негативно сказались и ограничения в Китае из-за пандемии", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
В таких условиях пришлось резко поднять ключевую ставку.
Впрочем, это было ожидаемо, и рынок отреагировал позитивно. По итогам торгов в среду американские фондовые индексы в плюсе. Например, S&P прибавил почти три процента. Заранее заложили в цену повышение, отмечает собеседник РИА Новости.
Доллар, напротив, ослабел более чем на 0,65 процента по отношению как к евро, так и к японской иене.
"Регулятор продолжает ужесточение денежно-кредитной политики, начатое в марте. Джером Пауэлл сообщил, что на ближайших заседаниях рассмотрят очередное увеличение на 50 базисных пунктов за один шаг. Скорее всего, до двух-трех процентов. Затем возьмут паузу, чтобы оценить воздействие на инфляцию, потребление", — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.
© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США
Некоторые аналитики не исключают и повышения на 75 пунктов. В руководстве ФРС есть ярый сторонник этого: глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Призывает поднять ставку до 3-3,25 процента к концу года.
Однако это может не сработать, предупреждает Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования". В экономике США назревает кризис. Дорожают энергоносители, продукция агропромышленного комплекса. До сих пор не восстановились логистические и производственные цепочки, нарушенные в пандемию. "Чтобы обуздать инфляцию, нужна ставка в шесть-семь процентов. Но этого американцы не могут себе позволить. Слишком велик государственный долг: уже 30,4 триллиона долларов. Правительству все сложнее выплачивать проценты иностранным кредиторам", — указывает эксперт.
Поэтому цены продолжат повышаться, считают аналитики. Экономика США перейдет к стагфляции — росту инфляции и безработицы с одновременным уменьшением ВВП.
Избавиться от лишних денег
С 1 июня ФРС приступает также к распродаже ипотечных и казначейских облигаций — по 17,5 и 30 миллиардов долларов в месяц соответственно. В планах увеличить осенью до 35 и 60 миллиардов.
За год баланс регулятора сократится примерно на триллион долларов. Сейчас на нем почти девять триллионов.
Монетарные власти хотят убрать с рынка "лишнюю" ликвидность и тем самым замедлить рост цен.
С марта 2020-го в экономику вливали триллионы — стимулировали предпринимательскую активность в пандемию. Причем при околонулевой ставке.
"Теперь ФРС пытается сдуть "пузырь" на фондовом рынке, который и привел к рекордной инфляции. Продавать бумаги нужно аккуратно, чтобы не вызвать массовый сброс облигаций фондами и другими центробанками", — уточняет Владислав Антонов.
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкТрейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Ужесточение денежно-кредитной политики США означает начало глобального финансово-экономического кризиса, считают аналитики.
Инвесторы не верят в восстановление экономики. Избавляются от акций, облигаций и так далее, предпочитая вкладываться в наименее рисковые активы — золото и наличные. Это, в свою очередь, бьет по фондовым рынкам всего мира, объясняет Федор Сидоров.
Первый и единственный раз американский регулятор применил количественное ужесточение в 2017-2019 годах. Но тогда активы с баланса ФРС продавали медленнее: стартовали с десяти миллиардов в месяц и в течение года довели до 50.
К слову, осенью 2018-го S&P 500 падал на 20 процентов. Панику на рынке удалось остановить — Пауэлл отказался от нормализации денежно-кредитной политики в угоду капитализации американских индексов. На сей раз трюк не пройдет из-за рекордной инфляции.
В ближайшие месяцы она еще ускорится — по цепочке во всех странах, полагают эксперты. В Литве уже больше 15,5 процента, в Германии — 7,3, максимум за 40 лет.
А реальные доходы населения упадут. Итог: полномасштабная и затяжная рецессия.
© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Мировая экономика еще не успела восстановиться от коронакризиса, а тут масла в огонь подлили жесткие антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Нефтяные и газовые котировки — на рекордном уровне. Дорожает производство, транспорт, а в конечном счете — товары на полках магазинов. И повышение ключевой ставки вряд ли поможет вырваться их этого порочного круга.
22 апреля, 08:00Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев