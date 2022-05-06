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Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН - РИА Новости, 06.05.2022
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Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН
Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН - РИА Новости, 06.05.2022
Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН
Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:45
2022-05-06T08:45
в мире
владимир путин
украина
индия
россия
совет безопасности оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели не следовало воздерживаться при голосовании в генассамблее ООН по ситуации на Украине и следует уважать устав организации."Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать", - написал Тирумурти в Twitter.Обмен заявлениями произошел после того, как постпред Индии разместил текст своего выступления на прошедшем накануне брифинге СБ ООН по Украине, где, в частности, напомнил, что Индия последовательно призывает к полному прекращению боевых действий на Украине и "к следованию по пути диалога и дипломатии как единственному выходу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786853942.html
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в мире, владимир путин, украина, индия, россия, совет безопасности оон
08:45 06.05.2022
 
Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН

Постпред Индии Тирумурти резко отреагировал на призыв посла Нидерландов уважать устав ООН

© AP Photo / Mary AltafferДелегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели не следовало воздерживаться при голосовании в генассамблее ООН по ситуации на Украине и следует уважать устав организации.
"Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать", - написал Тирумурти в Twitter.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 17:41
Премьеры Индии и стран Северной Европы обеспокоены ситуацией на Украине
Обмен заявлениями произошел после того, как постпред Индии разместил текст своего выступления на прошедшем накануне брифинге СБ ООН по Украине, где, в частности, напомнил, что Индия последовательно призывает к полному прекращению боевых действий на Украине и "к следованию по пути диалога и дипломатии как единственному выходу".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
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