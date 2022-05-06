https://ria.ru/20220506/indiya-1787128921.html

Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН

Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН - РИА Новости, 06.05.2022

Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН

Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:45

2022-05-06T08:45

2022-05-06T08:45

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели не следовало воздерживаться при голосовании в генассамблее ООН по ситуации на Украине и следует уважать устав организации."Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать", - написал Тирумурти в Twitter.Обмен заявлениями произошел после того, как постпред Индии разместил текст своего выступления на прошедшем накануне брифинге СБ ООН по Украине, где, в частности, напомнил, что Индия последовательно призывает к полному прекращению боевых действий на Украине и "к следованию по пути диалога и дипломатии как единственному выходу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786853942.html

https://ria.ru/20220506/otsenki-1787114748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, индия, россия, совет безопасности оон