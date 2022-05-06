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Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт - РИА Новости, 06.05.2022
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт
Газовые турбины с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар, поскольку изготавливаются под каждый проект индивидуально, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:16
2022-05-06T18:16
2022-05-06T18:16
экономика
технологии
general electric
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Газовые турбины с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар, поскольку изготавливаются под каждый проект индивидуально, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.Помимо прочего, в перечень вошли ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий. В эту категорию входят и газовые турбины. В перечень вошли компании General Electric и Volvo."Газовые турбины General Electric с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар. Как правило, турбины изготавливаются под конкретный проект по индивидуальному техническому заданию", - уверен Каленков.Кроме того, он обратил внимание, что в данном случае нельзя забывать про пласт вопросов, связанных с гарантийными обязательствами, которые в ситуации параллельного импорта выполнять будет крайне сложно."Теоретически можно представить ситуацию, что кто-то завезет эту турбину в РФ. Но это дело очень непростое. Тут должна быть неформальная договоренность с производителем, что он согласен продать вот так "криво" турбину в Россию и готов нести гарантийные обязательства", - считает глава "Европейской Электротехники".Сейчас в РФ газовые турбины большой мощности, от 110 мегаватт и выше, серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. В настоящее время отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство отечественных газовых турбин большей и средней мощности.
https://ria.ru/20220506/kontrafakt-1787260938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, general electric, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт
Илья Каленков считает, что газовые турбины не подходят для параллельного импорта
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Газовые турбины с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар, поскольку изготавливаются под каждый проект индивидуально, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков.
Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ
. В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.
Помимо прочего, в перечень вошли ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий. В эту категорию входят и газовые турбины. В перечень вошли компании General Electric
и Volvo
.
"Газовые турбины General Electric с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар. Как правило, турбины изготавливаются под конкретный проект по индивидуальному техническому заданию", - уверен Каленков.
Кроме того, он обратил внимание, что в данном случае нельзя забывать про пласт вопросов, связанных с гарантийными обязательствами, которые в ситуации параллельного импорта выполнять будет крайне сложно.
"Теоретически можно представить ситуацию, что кто-то завезет эту турбину в РФ. Но это дело очень непростое. Тут должна быть неформальная договоренность с производителем, что он согласен продать вот так "криво" турбину в Россию и готов нести гарантийные обязательства", - считает глава "Европейской Электротехники".
Сейчас в РФ газовые турбины большой мощности, от 110 мегаватт и выше, серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. В настоящее время отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство отечественных газовых турбин большей и средней мощности.