Рейтинг@Mail.ru
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/import-1787283291.html
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт - РИА Новости, 06.05.2022
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт
Газовые турбины с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар, поскольку изготавливаются под каждый проект индивидуально, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:16
2022-05-06T18:16
экономика
технологии
general electric
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/99/408929947_0:199:2568:1644_1920x0_80_0_0_97a6710e2cb7b89257fe0d557355faf7.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Газовые турбины с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар, поскольку изготавливаются под каждый проект индивидуально, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.Помимо прочего, в перечень вошли ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий. В эту категорию входят и газовые турбины. В перечень вошли компании General Electric и Volvo."Газовые турбины General Electric с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар. Как правило, турбины изготавливаются под конкретный проект по индивидуальному техническому заданию", - уверен Каленков.Кроме того, он обратил внимание, что в данном случае нельзя забывать про пласт вопросов, связанных с гарантийными обязательствами, которые в ситуации параллельного импорта выполнять будет крайне сложно."Теоретически можно представить ситуацию, что кто-то завезет эту турбину в РФ. Но это дело очень непростое. Тут должна быть неформальная договоренность с производителем, что он согласен продать вот так "криво" турбину в Россию и готов нести гарантийные обязательства", - считает глава "Европейской Электротехники".Сейчас в РФ газовые турбины большой мощности, от 110 мегаватт и выше, серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. В настоящее время отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство отечественных газовых турбин большей и средней мощности.
https://ria.ru/20220506/kontrafakt-1787260938.html
https://ria.ru/20220506/import-1787165220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/99/408929947_56:0:2512:1842_1920x0_80_0_0_2d61b28e6ff1704aa64fd3e549d0cbff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, general electric, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
18:16 06.05.2022
 
Газовые турбины не подходят для параллельного импорта, считает эксперт

Илья Каленков считает, что газовые турбины не подходят для параллельного импорта

© AP Photo / Mike Groll Логотип General Electric
Логотип General Electric - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Mike Groll
Логотип General Electric. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Газовые турбины с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар, поскольку изготавливаются под каждый проект индивидуально, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков.
Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок.
Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 17:05
Параллельный импорт затруднит борьбу с контрафактом, заявил эксперт
Помимо прочего, в перечень вошли ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий. В эту категорию входят и газовые турбины. В перечень вошли компании General Electric и Volvo.
"Газовые турбины General Electric с точки зрения параллельного импорта - не самый удобный товар. Как правило, турбины изготавливаются под конкретный проект по индивидуальному техническому заданию", - уверен Каленков.
Кроме того, он обратил внимание, что в данном случае нельзя забывать про пласт вопросов, связанных с гарантийными обязательствами, которые в ситуации параллельного импорта выполнять будет крайне сложно.
"Теоретически можно представить ситуацию, что кто-то завезет эту турбину в РФ. Но это дело очень непростое. Тут должна быть неформальная договоренность с производителем, что он согласен продать вот так "криво" турбину в Россию и готов нести гарантийные обязательства", - считает глава "Европейской Электротехники".
Сейчас в РФ газовые турбины большой мощности, от 110 мегаватт и выше, серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. В настоящее время отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство отечественных газовых турбин большей и средней мощности.
Посетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 11:43
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
 
ЭкономикаТехнологииGeneral ElectricМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала