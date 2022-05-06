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Польша увеличит импорт удобрений из Узбекистана, заявили в Ташкенте - РИА Новости, 06.05.2022
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Польша увеличит импорт удобрений из Узбекистана, заявили в Ташкенте
Польша увеличит импорт удобрений из Узбекистана, заявили в Ташкенте - РИА Новости, 06.05.2022
Польша увеличит импорт удобрений из Узбекистана, заявили в Ташкенте
Компании Польши намерены увеличить импорт удобрений из Узбекистана в условиях роста спроса на эту продукцию в ЕС, сообщает в пятницу информационное агентство... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:03
2022-05-06T18:03
экономика
матеуш моравецкий
узбекистан
польша
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ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Компании Польши намерены увеличить импорт удобрений из Узбекистана в условиях роста спроса на эту продукцию в ЕС, сообщает в пятницу информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.По данным агентства, в посольстве Узбекистана в Варшаве состоялась встреча с руководителями польских компаний, специализирующихся на производстве или импорте минеральных удобрений."С начала 2022 года в посольство обратились шесть польских компаний с просьбой о содействии в налаживании поставок минеральных удобрений из Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте "Дуне".Посол Бахром Бабаев подробно информировал участников встречи о ситуации в сфере производства минеральных удобрений в Узбекистане, нарастающих потребностях в данной продукции на внутреннем и внешних рынках, в том числе стран Европы, отмечает агентство."Участники выразили заинтересованность в приобретении из Узбекистана товарного карбамида, а также жидкого технического аммиака (аммиак безводный) в рамках годового контракта с возможностью продления до пяти лет", - добавили в "Дуне". Руководители польских компаний отметили, что в будущем намерены импортировать данную продукцию в больших количествах.В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе "дерусификации экономики", которая, в частности, будет заключаться в отказе от российских энергоносителей. При этом польский премьер признал, что реализация программы может повлечь за собой дополнительные расходы и рост цен на продукты питания, сельскохозяйственные удобрения, топливо.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о неизбежных негативных последствиях санкций в отношении России на мировой рынок удобрений, которые скажутся на решении гуманитарных проблем. Он пояснил, что Россия готова поставлять минеральные удобрения на экспорт и отметил, что с теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к России, есть договоренности об обеспечении их потребностей.
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экономика, матеуш моравецкий, узбекистан, польша
18:03 06.05.2022
 
Польша увеличит импорт удобрений из Узбекистана, заявили в Ташкенте

Информагенство "Дуне" МИД Узбекистана: компании Польши увеличат импорт удобрений из страны

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Компании Польши намерены увеличить импорт удобрений из Узбекистана в условиях роста спроса на эту продукцию в ЕС, сообщает в пятницу информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.
По данным агентства, в посольстве Узбекистана в Варшаве состоялась встреча с руководителями польских компаний, специализирующихся на производстве или импорте минеральных удобрений.
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"С начала 2022 года в посольство обратились шесть польских компаний с просьбой о содействии в налаживании поставок минеральных удобрений из Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте "Дуне".
Посол Бахром Бабаев подробно информировал участников встречи о ситуации в сфере производства минеральных удобрений в Узбекистане, нарастающих потребностях в данной продукции на внутреннем и внешних рынках, в том числе стран Европы, отмечает агентство.
"Участники выразили заинтересованность в приобретении из Узбекистана товарного карбамида, а также жидкого технического аммиака (аммиак безводный) в рамках годового контракта с возможностью продления до пяти лет", - добавили в "Дуне". Руководители польских компаний отметили, что в будущем намерены импортировать данную продукцию в больших количествах.
В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе "дерусификации экономики", которая, в частности, будет заключаться в отказе от российских энергоносителей. При этом польский премьер признал, что реализация программы может повлечь за собой дополнительные расходы и рост цен на продукты питания, сельскохозяйственные удобрения, топливо.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о неизбежных негативных последствиях санкций в отношении России на мировой рынок удобрений, которые скажутся на решении гуманитарных проблем. Он пояснил, что Россия готова поставлять минеральные удобрения на экспорт и отметил, что с теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к России, есть договоренности об обеспечении их потребностей.
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