https://ria.ru/20220506/import-1787246958.html

Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники

Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники - РИА Новости, 06.05.2022

Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список вошли в том числе и некоторые виды бытовой... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:13

2022-05-06T16:13

2022-05-06T16:14

экономика

технологии

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

samsung group

apple

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список вошли в том числе и некоторые виды бытовой техники, устройства для звуко- и видеозаписи, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Так, в перечень вошли электробритвы, микрофоны, звукозаписывающая аппаратура, пылесосы, телевизионные и цифровые камеры, мониторы, проекторы и телевизоры, а также пульты, панели, консоли и комплектующие к ним.Речь идет о продукции следующих брендов: Electrolux, Miele, Samsung, Bosch, Dyson, Makita, Tefal, Philips, Redmond, Black & Decker, Braun, Panasonic, Apple и Intel.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список подготовлен Минпромторгом РФ.Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220506/import-1787165220.html

https://ria.ru/20220328/import-1780395940.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), samsung group, apple