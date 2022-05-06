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Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники - РИА Новости, 06.05.2022
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Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники
Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники - РИА Новости, 06.05.2022
Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники
Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список вошли в том числе и некоторые виды бытовой... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:13
2022-05-06T16:14
экономика
технологии
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
samsung group
apple
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список вошли в том числе и некоторые виды бытовой техники, устройства для звуко- и видеозаписи, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Так, в перечень вошли электробритвы, микрофоны, звукозаписывающая аппаратура, пылесосы, телевизионные и цифровые камеры, мониторы, проекторы и телевизоры, а также пульты, панели, консоли и комплектующие к ним.Речь идет о продукции следующих брендов: Electrolux, Miele, Samsung, Bosch, Dyson, Makita, Tefal, Philips, Redmond, Black &amp; Decker, Braun, Panasonic, Apple и Intel.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список подготовлен Минпромторгом РФ.Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), samsung group, apple
16:13 06.05.2022 (обновлено: 16:14 06.05.2022)
 
Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники

Минпромторг России разрешил параллельный импорт бытовой и звукозаписывающей техники

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтиральные машины в магазине бытовой техники
Стиральные машины в магазине бытовой техники - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Стиральные машины в магазине бытовой техники. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список вошли в том числе и некоторые виды бытовой техники, устройства для звуко- и видеозаписи, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, в перечень вошли электробритвы, микрофоны, звукозаписывающая аппаратура, пылесосы, телевизионные и цифровые камеры, мониторы, проекторы и телевизоры, а также пульты, панели, консоли и комплектующие к ним.
Речь идет о продукции следующих брендов: Electrolux, Miele, Samsung, Bosch, Dyson, Makita, Tefal, Philips, Redmond, Black & Decker, Braun, Panasonic, Apple и Intel.
Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список подготовлен Минпромторгом РФ.
Посетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 11:43
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 09:18
В России отменят ответственность за параллельный импорт продукции
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Samsung GroupApple
 
 
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