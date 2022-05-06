https://ria.ru/20220506/import-1787246958.html
Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники
Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники - РИА Новости, 06.05.2022
Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники
Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список вошли в том числе и некоторые виды бытовой... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:13
2022-05-06T16:13
2022-05-06T16:14
экономика
технологии
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
samsung group
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596035466_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_3c085a56cd1ed609190ca492e6285903.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в Россию, в список вошли в том числе и некоторые виды бытовой техники, устройства для звуко- и видеозаписи, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Так, в перечень вошли электробритвы, микрофоны, звукозаписывающая аппаратура, пылесосы, телевизионные и цифровые камеры, мониторы, проекторы и телевизоры, а также пульты, панели, консоли и комплектующие к ним.Речь идет о продукции следующих брендов: Electrolux, Miele, Samsung, Bosch, Dyson, Makita, Tefal, Philips, Redmond, Black & Decker, Braun, Panasonic, Apple и Intel.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список подготовлен Минпромторгом РФ.Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
https://ria.ru/20220506/import-1787165220.html
https://ria.ru/20220328/import-1780395940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596035466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bbbde39770e9296d0d4bf89d762884d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), samsung group, apple
16:13 06.05.2022 (обновлено: 16:14 06.05.2022)
Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники
Минпромторг России разрешил параллельный импорт бытовой и звукозаписывающей техники