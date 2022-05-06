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Параллельный импорт не откроет границы для контрафакта, заявили в ФТС

Параллельный импорт не откроет границы для контрафакта, заявили в ФТС - РИА Новости, 06.05.2022

Параллельный импорт не откроет границы для контрафакта, заявили в ФТС

Федеральная таможенная служба обладает эффективными инструментами для защиты торговых марок в России, параллельный импорт не откроет границ РФ для ввоза... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:36

2022-05-06T15:36

2022-05-06T15:36

экономика

денис мантуров

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная таможенная служба обладает эффективными инструментами для защиты торговых марок в России, параллельный импорт не откроет границ РФ для ввоза контрафакта, заявили РИА Новости в ФТС."Параллельный импорт не открывает границы для ввоза контрафактных товаров, а будет распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", - сообщили в ведомстве.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. А в пятницу перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список, подготовленный Минпромторгом РФ, включает 96 пунктов.Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень будет корректироваться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта: он предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.В ФТС пояснили, что российские таможенники обладают эффективными инструментами для предотвращения ввоза контрафакта. Так, только за первый квартал 2022 года таможенные органы выявили 4,6 миллиона единиц контрафактных товаров. "Предотвращен ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 870 миллионов рублей. Возбуждено 187 дел об административных правонарушениях", - сообщила служба.Перечисленные механизмы позволяют выявлять контрафактную продукцию на различных участках работы таможенных органов, в том числе при таможенном декларировании, пересылке товаров в международных почтовых отправлениях, на этапе осуществления таможенного контроля после выпуска товаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/inomarki-1787228211.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии