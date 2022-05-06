Параллельный импорт не откроет границы для контрафакта, заявили в ФТС
В ФТС заверили, что параллельный импорт не откроет границ России для ввоза контрафакта
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ с собакой осуществляет досмотр автомобиля на контрольно-пропускном пункте
Сотрудник таможенной службы РФ с собакой осуществляет досмотр автомобиля на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная таможенная служба обладает эффективными инструментами для защиты торговых марок в России, параллельный импорт не откроет границ РФ для ввоза контрафакта, заявили РИА Новости в ФТС.
"Параллельный импорт не открывает границы для ввоза контрафактных товаров, а будет распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров", - сообщили в ведомстве.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. А в пятницу перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список, подготовленный Минпромторгом РФ, включает 96 пунктов.
Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень будет корректироваться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта: он предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
В ФТС пояснили, что российские таможенники обладают эффективными инструментами для предотвращения ввоза контрафакта. Так, только за первый квартал 2022 года таможенные органы выявили 4,6 миллиона единиц контрафактных товаров. "Предотвращен ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот, на сумму 870 миллионов рублей. Возбуждено 187 дел об административных правонарушениях", - сообщила служба.
"Эффективными инструментами защиты прав владельцев торговых марок зарекомендовали себя таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), система управления рисками, приостановление срока выпуска товаров, обладающих признаками контрафактности. В 2022 году в ТРОИС включено 109 новых объектов, на сегодняшний день общее количество зарегистрированных объектов в реестре составляет 5,857 тысячи", - пояснили в ведомстве.
Перечисленные механизмы позволяют выявлять контрафактную продукцию на различных участках работы таможенных органов, в том числе при таможенном декларировании, пересылке товаров в международных почтовых отправлениях, на этапе осуществления таможенного контроля после выпуска товаров.