15:27 06.05.2022 (обновлено: 15:41 06.05.2022)
Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов
Минпромторг разрешил параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung
Мужчина снимает блокировку с iPhone. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ разрешило параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу, разрешен ввоз "аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи".
В перечень вошла продукция таких брендов, как Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Xeon, Siemens, Cisco, H3C, Industronic, Neuman, Fortinet, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и других.
Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ.
Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
На фоне ситуации на Украине ряд зарубежных компаний объявили об изменении режима работы на российском рынке. Так, ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple и Samsung, заявили о приостановках поставок новой продукции в Россию.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.