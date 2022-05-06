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Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов

Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов - РИА Новости, 06.05.2022

Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов

Министерство промышленности и торговли РФ разрешило параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, говорится в приказе, опубликованном... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:27

2022-05-06T15:27

2022-05-06T15:41

экономика

денис мантуров

россия

украина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

samsung group

apple

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ разрешило параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно приказу, разрешен ввоз "аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи".В перечень вошла продукция таких брендов, как Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Xeon, Siemens, Cisco, H3C, Industronic, Neuman, Fortinet, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и других.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ.Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.На фоне ситуации на Украине ряд зарубежных компаний объявили об изменении режима работы на российском рынке. Так, ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple и Samsung, заявили о приостановках поставок новой продукции в Россию.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220506/inomarki-1787219609.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), samsung group, apple, санкции в отношении россии