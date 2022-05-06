Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/import-1787227583.html
Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов
Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов - РИА Новости, 06.05.2022
Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов
Министерство промышленности и торговли РФ разрешило параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, говорится в приказе, опубликованном... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:27
2022-05-06T15:41
экономика
денис мантуров
россия
украина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
samsung group
apple
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777459082_0:170:1920:1250_1920x0_80_0_0_23a3efc1b43d3bb8f000922ba874ca00.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ разрешило параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно приказу, разрешен ввоз "аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи".В перечень вошла продукция таких брендов, как Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Xeon, Siemens, Cisco, H3C, Industronic, Neuman, Fortinet, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и других.Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ.Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.На фоне ситуации на Украине ряд зарубежных компаний объявили об изменении режима работы на российском рынке. Так, ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple и Samsung, заявили о приостановках поставок новой продукции в Россию.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
https://ria.ru/20220506/inomarki-1787219609.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220506/import-1787217514.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777459082_160:0:1867:1280_1920x0_80_0_0_a5ddf1f7d727a75227511ad7facd7d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров, россия, украина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), samsung group, apple, санкции в отношении россии
15:27 06.05.2022 (обновлено: 15:41 06.05.2022)
 
Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов

Минпромторг разрешил параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung

© Pixabay / PexelsМужчина снимает блокировку с iPhone
Мужчина снимает блокировку с iPhone - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Pixabay / Pexels
Мужчина снимает блокировку с iPhone. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ разрешило параллельный импорт мобильных телефонов, в том числе iPhone и Samsung, говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу, разрешен ввоз "аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи".
Менеджер салона Рольф в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
15:00
Минпромторг разрешил параллельный импорт иномарок
В перечень вошла продукция таких брендов, как Apple, Asus, Samsung, D-Link, Gigaset, HP, Motorola, Panasonic, Nokia, Sony, Mikrotik, Intel, Xeon, Siemens, Cisco, H3C, Industronic, Neuman, Fortinet, Schneider Electric, Hitachi, Zyxel и других.
Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ.
Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
На фоне ситуации на Украине ряд зарубежных компаний объявили об изменении режима работы на российском рынке. Так, ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple и Samsung, заявили о приостановках поставок новой продукции в Россию.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
14:50В России
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияУкраинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Samsung GroupAppleСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала