https://ria.ru/20220506/import-1787165220.html

Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.05.2022

Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:43

2022-05-06T11:43

2022-05-06T12:29

экономика

санкции в отношении россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, <…> при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", — говорится в тексте документа.Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.В конце марта российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций и ухода с рынка как самих компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции.При этом параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.

https://ria.ru/20220328/import-1780395940.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)