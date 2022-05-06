https://ria.ru/20220506/import-1787165220.html
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.05.2022
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:43
2022-05-06T11:43
2022-05-06T12:29
экономика
санкции в отношении россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787204813_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_35f2e1fd31bdd8d3c79b1453487b2d97.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, <…> при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", — говорится в тексте документа.Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.В конце марта российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций и ухода с рынка как самих компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции.При этом параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.
https://ria.ru/20220328/import-1780395940.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787204813_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_080d4ec1534dbfd7551ddba4ffd2db3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
11:43 06.05.2022 (обновлено: 12:29 06.05.2022)
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, <…> при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", — говорится в тексте документа.
Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple
, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.
В конце марта российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций и ухода с рынка как самих компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции.
При этом параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.