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Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.05.2022
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Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 06.05.2022
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:43
2022-05-06T12:29
экономика
санкции в отношении россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, &lt;…&gt; при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", — говорится в тексте документа.Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.В конце марта российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций и ухода с рынка как самих компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции.При этом параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.
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экономика, санкции в отношении россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
11:43 06.05.2022 (обновлено: 12:29 06.05.2022)
 
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Посетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, в нем 96 позиций. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, <…> при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия", — говорится в тексте документа.
Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.
В конце марта российское правительство легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя, чтобы удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций и ухода с рынка как самих компаний, так и официальных дистрибьюторов их продукции.
При этом параллельный импорт не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
Список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 09:18
В России отменят ответственность за параллельный импорт продукции
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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