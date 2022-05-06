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Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2022
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Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа, заявил эксперт
Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2022
Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа, заявил эксперт
Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем, чему поспособствовали несколько факторов, среди которых ключевые —... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T06:39
2022-05-06T12:57
экономика
владимир путин
россия
европа
польша
газпром
евросоюз
газпромбанк
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем, чему поспособствовали несколько факторов, среди которых ключевые — более выгодная цена и риск новых отключений потребителей, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.Экспорт голубого топлива "Газпрома" в дальнее зарубежье в апреле снизился на 24 процента по сравнению с мартом и составил 11,6 миллиарда кубометров. Поставки упали по нескольким основным маршрутам, в частности по украинскому и по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу, свидетельствовали данные операторов ГТС.Более того, в конце апреля "Газпром" полностью остановил экспорт в Болгарию и Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако Европа после этого повысила импорт российского газа и частично его перераспределила. Например, Варшава сначала задействовала физический реверс газа из Германии, а потом виртуальный из Италии и Франции.Основные факторыПо мнению Белогорьева, рост поставок российского газа стал следствием сочетания разных факторов. Одним из ключевых можно назвать снижение контрактных цен "Газпрома" в мае, которые реагируют на спотовые цены в Европе с задержкой в один месяц. В апреле газ компании продавался на основе цен с привязкой к самым высоким в этом году мартовским котировкам, в то время как на спотовом рынке они были более привлекательны. Майские же цены "Газпрома" основаны на этих апрельских котировках.Второй ключевой фактор — подготовка ряда стран ЕС к возможности полной остановки поставок из России из-за несогласия платить за газ в рублях.Рост поставок говорит, с одной стороны, о том, что покупатели слабо верят в возможность дальнейшего снижения цен, скорее, наоборот, опасаются их роста, а потому нет экономического смысла откладывать закачку газа в ПХГ. С другой стороны, после экстренного совещания министров энергетики стран ЕС в начале мая усилились опасения, что Евросоюз может пойти единым фронтом на жесткую конфронтацию с "Газпромом" в отношении перехода оплаты газа на рубли, добавляет эксперт."Поэтому вполне естественно желание запастись в оставшиеся две недели как можно большим объемом российского газа. Иными словами, наблюдаемый рост носит конъюнктурный, а потому неустойчивый характер. Даже если России и ЕС удастся преодолеть в мае "рублевый" кризис, летом, скорее всего, поставки снизятся", — заключает он.Новая схема оплатыПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, большинство ключевых партнеров России согласились перейти на эту схему. Однако некоторые компании отказались рассчитываться в рублях. Российского газа уже лишились Болгария и Польша.
https://ria.ru/20220505/shell-1787067336.html
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экономика, владимир путин, россия, европа, польша, газпром, евросоюз, газпромбанк, санкции в отношении россии, природный газ, в мире, алексей белогорьев
06:39 06.05.2022 (обновлено: 12:57 06.05.2022)
 
Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа, заявил эксперт

Эксперт Белогорьев: Европа в мае взрывными темпами увеличила импорт российского газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем, чему поспособствовали несколько факторов, среди которых ключевые — более выгодная цена и риск новых отключений потребителей, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

"С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу "Ямал — Европа", упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля", — рассказал эксперт.

Экспорт голубого топлива "Газпрома" в дальнее зарубежье в апреле снизился на 24 процента по сравнению с мартом и составил 11,6 миллиарда кубометров. Поставки упали по нескольким основным маршрутам, в частности по украинскому и по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу, свидетельствовали данные операторов ГТС.
Более того, в конце апреля "Газпром" полностью остановил экспорт в Болгарию и Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако Европа после этого повысила импорт российского газа и частично его перераспределила. Например, Варшава сначала задействовала физический реверс газа из Германии, а потом виртуальный из Италии и Франции.
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Основные факторы

По мнению Белогорьева, рост поставок российского газа стал следствием сочетания разных факторов. Одним из ключевых можно назвать снижение контрактных цен "Газпрома" в мае, которые реагируют на спотовые цены в Европе с задержкой в один месяц. В апреле газ компании продавался на основе цен с привязкой к самым высоким в этом году мартовским котировкам, в то время как на спотовом рынке они были более привлекательны. Майские же цены "Газпрома" основаны на этих апрельских котировках.
Второй ключевой фактор — подготовка ряда стран ЕС к возможности полной остановки поставок из России из-за несогласия платить за газ в рублях.

"Та же Финляндия должна внести очередную оплату до 20 мая, и с 21-го может остаться без российского газа", — говорит Белогорьев.

Рост поставок говорит, с одной стороны, о том, что покупатели слабо верят в возможность дальнейшего снижения цен, скорее, наоборот, опасаются их роста, а потому нет экономического смысла откладывать закачку газа в ПХГ. С другой стороны, после экстренного совещания министров энергетики стран ЕС в начале мая усилились опасения, что Евросоюз может пойти единым фронтом на жесткую конфронтацию с "Газпромом" в отношении перехода оплаты газа на рубли, добавляет эксперт.
"Поэтому вполне естественно желание запастись в оставшиеся две недели как можно большим объемом российского газа. Иными словами, наблюдаемый рост носит конъюнктурный, а потому неустойчивый характер. Даже если России и ЕС удастся преодолеть в мае "рублевый" кризис, летом, скорее всего, поставки снизятся", — заключает он.
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В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, большинство ключевых партнеров России согласились перейти на эту схему. Однако некоторые компании отказались рассчитываться в рублях. Российского газа уже лишились Болгария и Польша.
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