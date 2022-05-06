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В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022
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Распространение коронавируса
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В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022
В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 36,4%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:49
2022-05-06T14:49
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 36,4%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.Неделей ранее показатель иммунитета составлял 38,8%.Кроме того, в сообщении, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полный курс вакцинации сделан более 5,2 миллиона раз, первым компонентом - более 5,3 миллиона раз.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787054399.html
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:49 06.05.2022
 
В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 36,4 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 36,4%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.
Неделей ранее показатель иммунитета составлял 38,8%.
Кроме того, в сообщении, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полный курс вакцинации сделан более 5,2 миллиона раз, первым компонентом - более 5,3 миллиона раз.
Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 17:17Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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