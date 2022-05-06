https://ria.ru/20220506/immunitet-1787216741.html

В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022

В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 36,4%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:49

2022-05-06T14:49

2022-05-06T14:49

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 36,4%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.Неделей ранее показатель иммунитета составлял 38,8%.Кроме того, в сообщении, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полный курс вакцинации сделан более 5,2 миллиона раз, первым компонентом - более 5,3 миллиона раз.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787054399.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии