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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента - РИА Новости, 06.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220506/immunitet-1787210593.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента - РИА Новости, 06.05.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:33
2022-05-06T14:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 41,2%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 793 385 раз, полностью - 86 891 260.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 42,9%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
14:33 06.05.2022
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента

Стопкоронавирус.рф: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента

© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка в пункте вакцинации
Девушка в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Девушка в пункте вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет 41,2%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 793 385 раз, полностью - 86 891 260.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 42,9%.
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