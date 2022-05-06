https://ria.ru/20220506/immunitet-1787210593.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента - РИА Новости, 06.05.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:33
2022-05-06T14:33
2022-05-06T14:33
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 41,2%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 793 385 раз, полностью - 86 891 260.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 42,9%.
https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента
Стопкоронавирус.рф: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента