https://ria.ru/20220506/immunitet-1787210593.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента - РИА Новости, 06.05.2022

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:33

2022-05-06T14:33

2022-05-06T14:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 41,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 41,2%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 793 385 раз, полностью - 86 891 260.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 42,9%.

https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество