https://ria.ru/20220506/immigranty-1787117729.html
Байден назвал американцев нацией иммигрантов
Байден назвал американцев нацией иммигрантов - РИА Новости, 06.05.2022
Байден назвал американцев нацией иммигрантов
Президент США Джо Байден заявил что Штаты состоят из иммигрантов. Таким образом он поддержал собравшихся на приеме в Белом доме по случаю мексиканского... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:49
2022-05-06T01:49
2022-05-06T04:13
в мире
джилл байден
мексика
сша
вашингтон
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786015134_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_aea0ecc9c9a26c4a46a64184e09557f1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил что Штаты состоят из иммигрантов. Таким образом он поддержал собравшихся на приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника 5 мая.Пятого мая в Мексике отмечают годовщину победы в битве с армией второй французской империи в 1862 году, в США это день американо-мексиканской дружбы.Досталось на мероприятии и первой леди Джилл Байден: перед выступлением президента женский голос из зала прокричал: "Мы тебя любим, Джо", президент под смех собравшихся на это ответил, что хоть какая-то женщина в зале любит его. Позже, впрочем, не менее своеобразно, он признался в чувствах к жене. Перечисляя многочисленные профессии собравшихся, он высказался о педагогах."Учителя? Я сплю с учительницей каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один", — сказал Байден в сторону жены, которая преподает в колледже.Он также пошутил о присутствовавшем на мероприятии министре образования Мигеле Кордоне Байден."Он там сзади людей обучает", — отметил президент.Это не первое выступление Байдена в юмористическом жанре на текущей неделе.Ранее на приеме по случаю окончания Рамадана Байден пошутил, что у мусульман есть преимущество перед христианами, поскольку у последних дольше длится пост, а следовательно — христианам тяжелее.Накануне Байден принимал в Белом доме американскую олимпийскую и паралимпийскую сборные. Когда спортсмены выстроились для фотографирования, Байден на одной сцене с инвалидами-колясочниками крикнул далеко вперед: "Не прыгай". Затем он наклонился к стоящей рядом Данелле Амстед — горнолыжнице с офтальмологическим заболеванием — и пояснил, о чем кричит: "Она наш фотограф". Фотограф Белого дома Кэмерон Смит выложила в своих соцсетях видео, как она стоит на стремянке в нескольких метрах от земли выше остальных своих коллег.
https://ria.ru/20220504/bayden-1786834893.html
https://ria.ru/20220504/bayden-1786891200.html
мексика
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786015134_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_d6d1fe3778063928771f613a29de0729.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джилл байден, мексика, сша, вашингтон, джо байден
01:49 06.05.2022 (обновлено: 04:13 06.05.2022)
Байден назвал американцев нацией иммигрантов
Байден на приеме по случаю мексиканского праздника сказал, что в США все иммигранты
ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил что Штаты состоят из иммигрантов. Таким образом он поддержал собравшихся на приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника 5 мая.
"Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила", — сказал Байден.
Пятого мая в Мексике
отмечают годовщину победы в битве с армией второй французской империи в 1862 году, в США
это день американо-мексиканской дружбы.
Досталось на мероприятии и первой леди Джилл Байден
: перед выступлением президента женский голос из зала прокричал: "Мы тебя любим, Джо", президент под смех собравшихся на это ответил, что хоть какая-то женщина в зале любит его. Позже, впрочем, не менее своеобразно, он признался в чувствах к жене. Перечисляя многочисленные профессии собравшихся, он высказался о педагогах.
"Учителя? Я сплю с учительницей каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один", — сказал Байден в сторону жены, которая преподает в колледже.
Он также пошутил о присутствовавшем на мероприятии министре образования Мигеле Кордоне Байден.
"Он там сзади людей обучает", — отметил президент.
Это не первое выступление Байдена в юмористическом жанре на текущей неделе.
Ранее на приеме по случаю окончания Рамадана Байден
пошутил, что у мусульман есть преимущество перед христианами, поскольку у последних дольше длится пост, а следовательно — христианам тяжелее.
Накануне Байден принимал в Белом доме американскую олимпийскую и паралимпийскую сборные. Когда спортсмены выстроились для фотографирования, Байден на одной сцене с инвалидами-колясочниками крикнул далеко вперед: "Не прыгай". Затем он наклонился к стоящей рядом Данелле Амстед — горнолыжнице с офтальмологическим заболеванием — и пояснил, о чем кричит: "Она наш фотограф". Фотограф Белого дома Кэмерон Смит выложила в своих соцсетях видео, как она стоит на стремянке в нескольких метрах от земли выше остальных своих коллег.