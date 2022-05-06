https://ria.ru/20220506/immigranty-1787117729.html

Байден назвал американцев нацией иммигрантов

Байден назвал американцев нацией иммигрантов - РИА Новости, 06.05.2022

Байден назвал американцев нацией иммигрантов

Президент США Джо Байден заявил что Штаты состоят из иммигрантов. Таким образом он поддержал собравшихся на приеме в Белом доме по случаю мексиканского... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T01:49

2022-05-06T01:49

2022-05-06T04:13

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил что Штаты состоят из иммигрантов. Таким образом он поддержал собравшихся на приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника 5 мая.Пятого мая в Мексике отмечают годовщину победы в битве с армией второй французской империи в 1862 году, в США это день американо-мексиканской дружбы.Досталось на мероприятии и первой леди Джилл Байден: перед выступлением президента женский голос из зала прокричал: "Мы тебя любим, Джо", президент под смех собравшихся на это ответил, что хоть какая-то женщина в зале любит его. Позже, впрочем, не менее своеобразно, он признался в чувствах к жене. Перечисляя многочисленные профессии собравшихся, он высказался о педагогах."Учителя? Я сплю с учительницей каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один", — сказал Байден в сторону жены, которая преподает в колледже.Он также пошутил о присутствовавшем на мероприятии министре образования Мигеле Кордоне Байден."Он там сзади людей обучает", — отметил президент.Это не первое выступление Байдена в юмористическом жанре на текущей неделе.Ранее на приеме по случаю окончания Рамадана Байден пошутил, что у мусульман есть преимущество перед христианами, поскольку у последних дольше длится пост, а следовательно — христианам тяжелее.Накануне Байден принимал в Белом доме американскую олимпийскую и паралимпийскую сборные. Когда спортсмены выстроились для фотографирования, Байден на одной сцене с инвалидами-колясочниками крикнул далеко вперед: "Не прыгай". Затем он наклонился к стоящей рядом Данелле Амстед — горнолыжнице с офтальмологическим заболеванием — и пояснил, о чем кричит: "Она наш фотограф". Фотограф Белого дома Кэмерон Смит выложила в своих соцсетях видео, как она стоит на стремянке в нескольких метрах от земли выше остальных своих коллег.

https://ria.ru/20220504/bayden-1786834893.html

https://ria.ru/20220504/bayden-1786891200.html

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