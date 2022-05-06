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Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 06.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/gumpomosch-1787328775.html
Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 06.05.2022
Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину свыше 18 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведены 977 гуманитарных акций, сообщил... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:19
2022-05-06T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
запорожская область
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину свыше 18 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведены 977 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 тысяч 30,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 977 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 293,6 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В пятницу проводится четыре гуманитарных акции в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 405 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.
https://ria.ru/20220506/pomosch-1787244004.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, запорожская область, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф
23:19 06.05.2022
 
Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов

Минобороны: Россия уже доставила на Украину свыше 18 тысяч тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Грузовые автомобили с гуманитарной помощью . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину свыше 18 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведены 977 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 тысяч 30,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 977 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 293,6 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
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В пятницу проводится четыре гуманитарных акции в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 405 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФ
 
 
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