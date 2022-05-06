https://ria.ru/20220506/gumpomosch-1787328775.html

Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 06.05.2022

Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину свыше 18 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведены 977 гуманитарных акций, сообщил... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:19

2022-05-06T23:19

2022-05-06T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

запорожская область

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия за время специальной военной операции уже доставила на Украину свыше 18 тысяч тонн гуманитарных грузов, проведены 977 гуманитарных акций, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 тысяч 30,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 977 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 293,6 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В пятницу проводится четыре гуманитарных акции в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 405 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил он.

https://ria.ru/20220506/pomosch-1787244004.html

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луганская народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, украина, луганская народная республика, запорожская область, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф