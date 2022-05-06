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Росгвардия и МЧС доставили более 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Росгвардия и МЧС доставили более 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область - РИА Новости, 06.05.2022

Росгвардия и МЧС доставили более 70 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Росгвардия совместно с МЧС России доставила свыше 70 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:46

2022-05-06T09:46

2022-05-06T09:46

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей лавров

харьковская область

украина

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росгвардия совместно с МЧС России доставила свыше 70 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."Более 70 тонн гуманитарной помощи доставила Росгвардия совместно с МЧС жителям Харьковской области... груз доставлен на 9 грузовых автомобилях МЧС в сопровождении военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что более 16 тысяч человек в 14 населенных пунктах получили муку, рис, мясные консервы, чай, сахар, а также средства личной гигиены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

харьковская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сергей лавров, харьковская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире