https://ria.ru/20220506/gruz-1787157647.html
Белоруссия запретила перевозчикам из ЕС перемещать крупногабаритные грузы
Белоруссия запретила перевозчикам из ЕС перемещать крупногабаритные грузы - РИА Новости, 06.05.2022
Белоруссия запретила перевозчикам из ЕС перемещать крупногабаритные грузы
Белоруссия вводит запрет для перевозчиков, зарегистрированных в ЕС, на перемещение по территории страны крупногабаритных грузов, сообщило правительство... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:19
2022-05-06T11:19
2022-05-06T11:19
белоруссия
в мире
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Белоруссия вводит запрет для перевозчиков, зарегистрированных в ЕС, на перемещение по территории страны крупногабаритных грузов, сообщило правительство республики."Вводится запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории Беларуси крупногабаритных грузов. Исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. Кроме того, определяется перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе.Белоруссия также расширила перечень специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов, в частности, в перечень добавились три склада временного хранения СООО "Брествнештранс", РУТП "Белимпортторг" и СП "Транзит" ООО.
https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780683938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия запретила перевозчикам из ЕС перемещать крупногабаритные грузы
Белоруссия ввела запрет для перевозчиков из ЕС на перемещение крупногабаритных грузов