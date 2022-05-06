Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсонской области будут иметь право на российское гражданство - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220506/grazhdanstvo-1787326782.html
Жители Херсонской области будут иметь право на российское гражданство
Жители Херсонской области будут иметь право на российское гражданство - РИА Новости, 06.05.2022
Жители Херсонской области будут иметь право на российское гражданство
Жители перешедшей под контроль Вооруженных сил России Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:01
2022-05-06T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375424_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_da5523014debd491992a591f2e2c9937.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Жители перешедшей под контроль Вооруженных сил России Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", — сказал он телеканалу "Херсон и Запорожье — 24".Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/banki-1787325147.html
https://ria.ru/20220506/blokirovka-1787325992.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375424_286:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_ef61207727b94aceb02eb1b987c84375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия
23:01 06.05.2022 (обновлено: 23:21 06.05.2022)
 
Жители Херсонской области будут иметь право на российское гражданство

Власти Херсонской области: жители региона будут иметь право на российское гражданство

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Жители перешедшей под контроль Вооруженных сил России Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", — сказал он телеканалу "Херсон и Запорожье — 24".
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 22:45Специальная военная операция на Украине
Украинские банки в подконтрольной ВС России Херсонской области закрываются
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 22:52Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области планируют заблокировать Facebook* и Instagram*
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала