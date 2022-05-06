23:01 06.05.2022 (обновлено: 23:21 06.05.2022)
Жители Херсонской области будут иметь право на российское гражданство
Власти Херсонской области: жители региона будут иметь право на российское гражданство
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Жители перешедшей под контроль Вооруженных сил России Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", — сказал он телеканалу "Херсон и Запорожье — 24".
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.