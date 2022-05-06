https://ria.ru/20220506/granitsa-1787276587.html
Киргизия и Узбекистан решили не применять оружие из-за нарушения границы
Киргизия и Узбекистан решили не применять оружие из-за нарушения границы - РИА Новости, 06.05.2022
Киргизия и Узбекистан решили не применять оружие из-за нарушения границы
Погранслужбы Киргизии и Узбекистана договорились не применять оружие при случайном нарушении границы гражданами одной из стран, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:51
2022-05-06T17:51
2022-05-06T17:51
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Погранслужбы Киргизии и Узбекистана договорились не применять оружие при случайном нарушении границы гражданами одной из стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.Сообщается, что в пятницу прошла встреча пограничных представителей Киргизии по Джалал-Абадскому направлению и представителей погранслужбы Узбекистана по Восточному направлению."По итогам встречи стороны договорились категорически запретить пограничным нарядам применять оружие в случае непреднамеренного нарушения государственной границы на виду у пограничников", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также решено провести дополнительные совместные занятия с личным составом сторон по соблюдению линии поведения пограничников на киргизско-узбекской границе.Накануне узбекистанские пограничники в приграничном районе расстреляли троих граждан Киргизии. По утверждению узбекской стороны, они были контрабандистами и оказали сопротивление при попытке их задержания.В настоящий момент ситуация на киргизско-узбекской границе, по оценке погранслужбы Киргизии, стабильная.
https://radiosputnik.ria.ru/20220506/pogransluzhba-1787135060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, узбекистан
Киргизия и Узбекистан решили не применять оружие из-за нарушения границы
Киргизия и Узбекистан договорились не применять оружие при случайном нарушении границы
БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Погранслужбы Киргизии и Узбекистана договорились не применять оружие при случайном нарушении границы гражданами одной из стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
Сообщается, что в пятницу прошла встреча пограничных представителей Киргизии
по Джалал-Абадскому направлению и представителей погранслужбы Узбекистана
по Восточному направлению.
"По итогам встречи стороны договорились категорически запретить пограничным нарядам применять оружие в случае непреднамеренного нарушения государственной границы на виду у пограничников", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также решено провести дополнительные совместные занятия с личным составом сторон по соблюдению линии поведения пограничников на киргизско-узбекской границе.
Накануне узбекистанские пограничники в приграничном районе расстреляли троих граждан Киргизии. По утверждению узбекской стороны, они были контрабандистами и оказали сопротивление при попытке их задержания.
В настоящий момент ситуация на киргизско-узбекской границе, по оценке погранслужбы Киргизии, стабильная.