https://ria.ru/20220506/graffiti-1787236923.html

В Уфе появилось граффити с изображением военного, погибшего на Украине

В Уфе появилось граффити с изображением военного, погибшего на Украине - РИА Новости, 06.05.2022

В Уфе появилось граффити с изображением военного, погибшего на Украине

Граффити с изображением рядового Арсения Воробьева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине и награжденного... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:00

2022-05-06T16:00

2022-05-06T16:00

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УФА, 6 мая – РИА Новости. Граффити с изображением рядового Арсения Воробьева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине и награжденного орденом Мужества, открыли в Уфе, сообщили в пресс-службе уфимского горсовета.По данным местных властей, 20-летний рядовой Арсений Воробьев, проходивший срочную службу в Самарской области, заключил контракт и был назначен на должность водителя-повара автомобильного отделения автомобильного взвода роты материального обеспечения войсковой части. С 24 февраля 2022 года он участвовал в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территории Украины. Погиб 26 февраля в результате обстрела колонны артиллерией противника. Похоронен на родине в Уфе."На территории Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, где учился погибший военный, состоялась церемония открытия граффити с изображением рядового Арсения Воробьева", - информирует пресс-служба горсовета.За самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга указом президента РФ Арсений Воробьев награждён орденом Мужества посмертно. Орден вручили матери рядового Наталье Дёминой, информируют городские власти. "Наш сын никогда, ни при каких обстоятельствах не свернул бы назад. Он был настоящим воином, а воины живут вечно", - приводятся в сообщении слова матери военного.По данным горсовета, в память о герое в музее боевой славы университета открыли экспозицию памяти, в школе №4, где учился Арсений, – парту Героя. Кроме того, на фасаде школы и дома, где жил рядовой, открыли мемориальные доски, а в детской школе искусств имени Адигама Искужина – уголок памяти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/graffiti-1786814290.html

https://ria.ru/20220411/kartina-1782962655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, уфа, украина, общество