https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html
Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения
Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения - РИА Новости, 06.05.2022
Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения
Google с 5 мая запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, говорится в сообщении на сайте техподдержки. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:12
2022-05-06T16:12
2022-05-06T16:42
экономика
владимир путин
россия
украина
сша
mastercard, inc.
visa, inc.
google
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Google с 5 мая запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, говорится в сообщении на сайте техподдержки.В случае, если программа критически важна для пользователей, компания предлагает сделать ее бесплатной на временной или постоянной основе.В марте IT-гигант заявил о приостановке покупок в своем магазине приложений для клиентов из России после приостановки работы в стране платежных систем Visa и Mastercard.Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.На этом фоне Visa и Mastercard приостановили операции в России. При этом их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории государства до истечения срока действия.
https://ria.ru/20220506/ntv-1787175286.html
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785710857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, украина, сша, mastercard, inc., visa, inc., google, google play
16:12 06.05.2022 (обновлено: 16:42 06.05.2022)
Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения
Российским разработчикам запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play