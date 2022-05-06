https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html

Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения

Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения - РИА Новости, 06.05.2022

Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения

Google с 5 мая запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, говорится в сообщении на сайте техподдержки. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:12

2022-05-06T16:12

2022-05-06T16:42

экономика

владимир путин

россия

украина

сша

mastercard, inc.

visa, inc.

google

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Google с 5 мая запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, говорится в сообщении на сайте техподдержки.В случае, если программа критически важна для пользователей, компания предлагает сделать ее бесплатной на временной или постоянной основе.В марте IT-гигант заявил о приостановке покупок в своем магазине приложений для клиентов из России после приостановки работы в стране платежных систем Visa и Mastercard.Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.На этом фоне Visa и Mastercard приостановили операции в России. При этом их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории государства до истечения срока действия.

https://ria.ru/20220506/ntv-1787175286.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785710857.html

россия

украина

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, украина, сша, mastercard, inc., visa, inc., google, google play