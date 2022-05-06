https://ria.ru/20220506/germaniya-1787180552.html

Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления

Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления - РИА Новости, 06.05.2022

Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:37

2022-05-06T12:37

2022-05-06T12:46

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.Ранее канцлер в интервью телеканалу ZDF заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания."Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Это что-то, что для нас пока не ясно - почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? …Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам...., чтобы спасти людей", - заявил Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Накануне Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили "недоразумения прошлого". Штайнмайер заверил в поддержке со стороны Берлина Украины, Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. Позже Шольц сообщил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

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Кирилл Волков

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