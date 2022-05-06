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Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления - РИА Новости, 06.05.2022
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Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления - РИА Новости, 06.05.2022
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:37
2022-05-06T12:46
в мире
германия
украина
олаф шольц
андрей мельник
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.Ранее канцлер в интервью телеканалу ZDF заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания."Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Это что-то, что для нас пока не ясно - почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? …Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам...., чтобы спасти людей", - заявил Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Накануне Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили "недоразумения прошлого". Штайнмайер заверил в поддержке со стороны Берлина Украины, Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. Позже Шольц сообщил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
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в мире, германия, украина, олаф шольц, андрей мельник
12:37 06.05.2022 (обновлено: 12:46 06.05.2022)
 
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления

Посол Украины Мельник отказался извиняться перед Шольцем за то, что сравнил его с колбасой

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее канцлер в интервью телеканалу ZDF заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания.
"Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Это что-то, что для нас пока не ясно - почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? …Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам...., чтобы спасти людей", - заявил Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Накануне Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили "недоразумения прошлого". Штайнмайер заверил в поддержке со стороны Берлина Украины, Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. Позже Шольц сообщил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
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