https://ria.ru/20220506/germaniya-1787180552.html
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления - РИА Новости, 06.05.2022
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:37
2022-05-06T12:37
2022-05-06T12:46
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.Ранее канцлер в интервью телеканалу ZDF заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания."Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Это что-то, что для нас пока не ясно - почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? …Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам...., чтобы спасти людей", - заявил Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Накануне Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили "недоразумения прошлого". Штайнмайер заверил в поддержке со стороны Берлина Украины, Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. Позже Шольц сообщил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, олаф шольц, андрей мельник
12:37 06.05.2022 (обновлено: 12:46 06.05.2022)
Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за оскорбления
Посол Украины Мельник отказался извиняться перед Шольцем за то, что сравнил его с колбасой
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Ранее канцлер в интервью телеканалу ZDF заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев
после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру
. В ответ посол Украины
в ФРГ
Мельник заявил агентству DPA, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм "играть обиженную ливерную колбасу" (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания.
"Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Это что-то, что для нас пока не ясно - почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? …Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам...., чтобы спасти людей", - заявил Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Накануне Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским
, в котором они обсудили "недоразумения прошлого". Штайнмайер заверил в поддержке со стороны Берлина
Украины, Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. Позже Шольц сообщил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок
.