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В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"* - РИА Новости, 06.05.2022
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В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"*
В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"* - РИА Новости, 06.05.2022
В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"*
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации "Крымской правозащитной группы", сообщает... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:56
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россия
украина
общество
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации "Крымской правозащитной группы", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации… Crimean Human Right ("Крымская правозащитная группа" (Украина)", - говорится в сообщении.Установлено, что деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России, уточняется в релизе.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20220405/npo-1781939601.html
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россия, украина, общество
12:56 06.05.2022
 
В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"*

В России признали нежелательной украинскую НПО "Крымская правозащитная группа"*

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации "Крымской правозащитной группы", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации… Crimean Human Right ("Крымская правозащитная группа" (Украина)", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 17:13
В Госдуме предложили признать нежелательными 14 зарубежных НПО
Установлено, что деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России, уточняется в релизе.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 18:33
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО
 
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