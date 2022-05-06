https://ria.ru/20220506/genprokuratura-1787185285.html
В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"*
В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"* - РИА Новости, 06.05.2022
В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"*
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации "Крымской правозащитной группы", сообщает... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:56
2022-05-06T12:56
2022-05-06T12:56
россия
украина
общество
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации "Крымской правозащитной группы", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации… Crimean Human Right ("Крымская правозащитная группа" (Украина)", - говорится в сообщении.Установлено, что деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России, уточняется в релизе.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20220405/npo-1781939601.html
https://ria.ru/20220413/npo-1783391068.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, общество
В России признали нежелательной НПО "Крымская правозащитная группа"*
В России признали нежелательной украинскую НПО "Крымская правозащитная группа"*