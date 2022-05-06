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В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5 - РИА Новости, 06.05.2022
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/genotsid-1787240499.html
В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5
В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5 - РИА Новости, 06.05.2022
В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5
Генпрокуратура ЛНР сообщила, что следователи проводят проверку на месте обстрела украинскими войсками населенного пункта Золотое-5, по ее результатам возбудят... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:00
2022-05-06T16:00
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
луганская народная республика
владимир путин
в мире
генпрокуратура лнр
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что следователи проводят проверку на месте обстрела украинскими войсками населенного пункта Золотое-5, по ее результатам возбудят уголовное дело по статье "геноцид".Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что мирная жительница погибла, два мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских войск.В заявлении генпрокуратуры республики в Telegram-канале отмечается, что следователи выехали на место обстрела с целью документирования преступления. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220506/obstrel-1787208574.html
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россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, в мире, генпрокуратура лнр
16:00 06.05.2022
 
В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5

Генпрокуратура ЛНР проверяет место обстрела ВСУ Золотого-5, чтобы завести дело о геноциде

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в населенном пункте в ЛНР
Последствия обстрела в населенном пункте в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Последствия обстрела в населенном пункте в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что следователи проводят проверку на месте обстрела украинскими войсками населенного пункта Золотое-5, по ее результатам возбудят уголовное дело по статье "геноцид".
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что мирная жительница погибла, два мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских войск.
Работа офицеров представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе контрольного пункта въезда-выезда у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР, погибла женщина
В заявлении генпрокуратуры республики в Telegram-канале отмечается, что следователи выехали на место обстрела с целью документирования преступления. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
25 апреля, 17:24Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотографии Михаила ВоскресенскогоФотограф РИА Новости Михаил Воскресенский – один из тех, кто бывал на Донбассе с самых первых дней восьмилетней войны. В этой фотоленте собраны факты геноцида мирного населения Донбасса и кадры войны в регионе, какой ее увидел автор.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВ миреГенпрокуратура ЛНР
 
 
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