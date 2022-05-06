В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5
Генпрокуратура ЛНР проверяет место обстрела ВСУ Золотого-5, чтобы завести дело о геноциде
Последствия обстрела в населенном пункте в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что следователи проводят проверку на месте обстрела украинскими войсками населенного пункта Золотое-5, по ее результатам возбудят уголовное дело по статье "геноцид".
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что мирная жительница погибла, два мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских войск.
В заявлении генпрокуратуры республики в Telegram-канале отмечается, что следователи выехали на место обстрела с целью документирования преступления. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
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