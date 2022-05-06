https://ria.ru/20220506/genotsid-1787240499.html

В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5

В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5 - РИА Новости, 06.05.2022

В ЛНР намерены возбудить дело о геноциде из-за обстрела Золотого-5

Генпрокуратура ЛНР сообщила, что следователи проводят проверку на месте обстрела украинскими войсками населенного пункта Золотое-5, по ее результатам возбудят... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:00

2022-05-06T16:00

2022-05-06T16:00

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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владимир путин

в мире

генпрокуратура лнр

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР сообщила, что следователи проводят проверку на месте обстрела украинскими войсками населенного пункта Золотое-5, по ее результатам возбудят уголовное дело по статье "геноцид".Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что мирная жительница погибла, два мирных жителя пострадали при обстреле населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских войск.В заявлении генпрокуратуры республики в Telegram-канале отмечается, что следователи выехали на место обстрела с целью документирования преступления. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/obstrel-1787208574.html

https://ria.ru/20220425/fotosvidetelstvavoskresensky-1785220130.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, в мире, генпрокуратура лнр