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Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине

Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине - РИА Новости, 06.05.2022

Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине

Страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боев с Россией на территории бывшей советской республики, заявил экс-глава Командования специальных РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T01:38

2022-05-06T01:38

2022-05-06T03:58

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боев с Россией на территории бывшей советской республики, заявил экс-глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс в беседе с CNN.Военачальник отметил, что в Североатлантическом альянсе приходят к мнению, что одних только поставок оружия и боеприпасов Киеву не хватит для того, чтобы помешать российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.По мнению генерала, созданные таким образом подразделения ВСУ смогут "сражаться по-западному", так как будут располагать совместимыми с НАТО танками, огневой поддержкой с воздуха и средствами ПВО.Репасс предположил, что на подготовку пяти бригад ВСУ уйдет от шести до восьми месяцев. По расчетам военачальника, для их комплектования Киев должен предоставить до 40 тысяч украинцев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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