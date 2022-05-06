Рейтинг@Mail.ru
Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/general-1787116700.html
Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине
Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине - РИА Новости, 06.05.2022
Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине
Страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боев с Россией на территории бывшей советской республики, заявил экс-глава Командования специальных РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:38
2022-05-06T03:58
в мире
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
киев
ситуация в днр и лнр
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785323915_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_85ac4674633df894fb41938a8cb7ce44.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боев с Россией на территории бывшей советской республики, заявил экс-глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс в беседе с CNN.Военачальник отметил, что в Североатлантическом альянсе приходят к мнению, что одних только поставок оружия и боеприпасов Киеву не хватит для того, чтобы помешать российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.По мнению генерала, созданные таким образом подразделения ВСУ смогут "сражаться по-западному", так как будут располагать совместимыми с НАТО танками, огневой поддержкой с воздуха и средствами ПВО.Репасс предположил, что на подготовку пяти бригад ВСУ уйдет от шести до восьми месяцев. По расчетам военачальника, для их комплектования Киев должен предоставить до 40 тысяч украинцев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220430/sluzhba-1786377787.html
https://ria.ru/20220505/voennye-1786975676.html
россия
сша
киев
франция
польша
великобритания
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785323915_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_cdf366ff03f1e5c08722ce9951b65f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, киев, ситуация в днр и лнр, франция, польша, великобритания, германия, украина
01:38 06.05.2022 (обновлено: 03:58 06.05.2022)
 
Американский генерал призвал НАТО создать бригады для боев на Украине

Американский генерал Репасс: НАТО должна сформировать бригады для боев с РФ на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боев с Россией на территории бывшей советской республики, заявил экс-глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс в беседе с CNN.
Военачальник отметил, что в Североатлантическом альянсе приходят к мнению, что одних только поставок оружия и боеприпасов Киеву не хватит для того, чтобы помешать российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

"Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории", — сказал Репасс.

По мнению генерала, созданные таким образом подразделения ВСУ смогут "сражаться по-западному", так как будут располагать совместимыми с НАТО танками, огневой поддержкой с воздуха и средствами ПВО.
Украинский военный на блокпосту в поселке Литин - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 19:15
Бразильский наемник рассказал о службе на Украине
Репасс предположил, что на подготовку пяти бригад ВСУ уйдет от шести до восьми месяцев. По расчетам военачальника, для их комплектования Киев должен предоставить до 40 тысяч украинцев.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:51
США, НАТО и Великобритания передают Украине разведданные, заявил Песков
 
В миреРоссияСШАНАТОВооруженные силы УкраиныКиевСитуация в ДНР и ЛНРФранцияПольшаВеликобританияГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала