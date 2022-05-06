https://ria.ru/20220506/gaz-1787314890.html

Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе

Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе - РИА Новости, 06.05.2022

Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе

Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", при разных формулах расчета цен разброс составляет 1,1 миллиарда евро в год, заявил... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:05

2022-05-06T21:05

2022-05-06T21:39

экономика

сербия

россия

газпром

александр вучич

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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", при разных формулах расчета цен разброс составляет 1,1 миллиарда евро в год, заявил президент Александр Вучич.Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам."Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100 процентов зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально", - заявил Вучич.По его словам, если удастся договориться на получение ста процентов нефтяной формулы расчета цены, то стоимость топлива составит 320-325 долларов за тысячу кубических метров, однако такими условиями не пользуется никто. В случае соотношения в виде 80 процентов нефтяной формулы и 20 процентов биржевой цены она окажется на уровне 417 долларов за тысячу кубометров. Повышение биржевого показателя еще на десять процентов приведет 482 долларам за тысячу кубометров, что весьма приемлемо для Сербии, отметил Вучич.Также президент добавил, что страна потребляет больше газа, чем изначально расчитывалось.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.

https://ria.ru/20220505/gaz-1787010779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сербия, россия, газпром, александр вучич