Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/gaz-1787314890.html
Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе
Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе - РИА Новости, 06.05.2022
Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе
Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", при разных формулах расчета цен разброс составляет 1,1 миллиарда евро в год, заявил... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:05
2022-05-06T21:39
экономика
сербия
россия
газпром
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102011/45/1020114592_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6730fea4807dd91363724e07acc0ccc5.jpg
БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", при разных формулах расчета цен разброс составляет 1,1 миллиарда евро в год, заявил президент Александр Вучич.Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам."Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100 процентов зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально", - заявил Вучич.По его словам, если удастся договориться на получение ста процентов нефтяной формулы расчета цены, то стоимость топлива составит 320-325 долларов за тысячу кубических метров, однако такими условиями не пользуется никто. В случае соотношения в виде 80 процентов нефтяной формулы и 20 процентов биржевой цены она окажется на уровне 417 долларов за тысячу кубометров. Повышение биржевого показателя еще на десять процентов приведет 482 долларам за тысячу кубометров, что весьма приемлемо для Сербии, отметил Вучич.Также президент добавил, что страна потребляет больше газа, чем изначально расчитывалось.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
https://ria.ru/20220505/gaz-1787010779.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102011/45/1020114592_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_98305c210c0fbc7917c578c66104f08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, россия, газпром, александр вучич
21:05 06.05.2022 (обновлено: 21:39 06.05.2022)
 
Вучич заявил о начале переговоров с Россией о газе

Вучич: Сербия начинает переговоры о газе с Россией при разных формулах расчета цен

Рабочий на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии"
Рабочий на предприятии Нефтяной индустрии Сербии
Рабочий на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", при разных формулах расчета цен разброс составляет 1,1 миллиарда евро в год, заявил президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам.
"Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100 процентов зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально", - заявил Вучич.
По его словам, если удастся договориться на получение ста процентов нефтяной формулы расчета цены, то стоимость топлива составит 320-325 долларов за тысячу кубических метров, однако такими условиями не пользуется никто. В случае соотношения в виде 80 процентов нефтяной формулы и 20 процентов биржевой цены она окажется на уровне 417 долларов за тысячу кубометров. Повышение биржевого показателя еще на десять процентов приведет 482 долларам за тысячу кубометров, что весьма приемлемо для Сербии, отметил Вучич.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 14:55
В Сербии заявили о пользе снижения зависимости от одного поставщика газа
Также президент добавил, что страна потребляет больше газа, чем изначально расчитывалось.
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
 
ЭкономикаСербияРоссияГазпромАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала