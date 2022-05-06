https://ria.ru/20220506/gaz-1787236399.html

В Германии призвали немедленно сократить потребление газа

В Германии призвали немедленно сократить потребление газа - РИА Новости, 06.05.2022

В Германии призвали немедленно сократить потребление газа

Германская ассоциация промышленной энергетики и электроэнергетики (VIK) призвала использовать "все альтернативы природному газу" в производстве электроэнергии в РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:49

2022-05-06T15:49

2022-05-06T15:49

кристиан зайферт

германия

санкции в отношении россии

в мире

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БЕРЛИН, 6 мая – РИА Новости. Германская ассоциация промышленной энергетики и электроэнергетики (VIK) призвала использовать "все альтернативы природному газу" в производстве электроэнергии в стране на фоне военных действий на Украине, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы организации."Существует настоятельная необходимость немедленного сокращения потребления природного газа, чтобы сохранить запасы и достичь максимально возможного уровня хранения к осени 2022 года", - говорится в сообщении.По словам гендиректора VIK Кристиана Зайферта, которые приводятся в сообщении, "вызывает тревогу тот факт, что спустя более двух месяцев после начала войны в Германии до сих пор нет видимых усилий по увеличению выработки электроэнергии на электростанциях, не работающих на природном газе", чтобы снизить потребление данного вида топлива. Зайферт подчеркнул, что речь идет о безопасности снабжения населения и экономики в условиях нынешнего кризиса, а не о принципиальном сомнении в цели правительства ФРГ – достижения к 2045 году климатической нейтральности, которая "остается в силе".В ассоциации предлагают отсрочить выход из эксплуатации каменного угля, продолжить эксплуатацию всех электростанций, не работающих на природном газе, которые в настоящее время находятся в резерве, перенести сроки закрытия буроугольных электростанций на конец 2024 года – именно до этого времени, согласно заявлениям правительства Германии, планируется положить конец зависимости от поставок российского газа."Учитывая ухудшившуюся тем временем ситуацию, следует еще раз критически проверить запланированный вывод из эксплуатации последних атомных электростанций в конце года, так как по плану они должны быть заменены электростанциями, работающими на природном газе. Последнее соответствовало бы удвоению текущего потребления природного газа электростанциями без отбора тепла", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/gaz-1787152094.html

https://ria.ru/20220506/import-1787122126.html

германия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кристиан зайферт, германия, санкции в отношении россии, в мире