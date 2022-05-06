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Транзит газа через Украину держится на уровне, близком к максимальному - РИА Новости, 06.05.2022
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Транзит газа через Украину держится на уровне, близком к максимальному
Транзит газа через Украину держится на уровне, близком к максимальному - РИА Новости, 06.05.2022
Транзит газа через Украину держится на уровне, близком к максимальному
Заявки на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему стабильны, с начала этой недели удерживаясь на уровне, близком к 100 миллионам... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:38
2022-05-06T09:38
экономика
европа
германия
газпром
северный поток
украина
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему стабильны, с начала этой недели удерживаясь на уровне, близком к 100 миллионам кубометров в сутки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Согласно данным оператора, номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 6 мая составляют 98,67 миллиона кубометров. Это близко к объему бронирования "Газпромом" украинского маршрута на этот год - 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). На таком уровне заявки держатся с понедельника, что по сравнению с прошлой неделей выше в среднем на 40%.По "Ямал-Европе", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности газопровода на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объем газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.Европа продолжает закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), в среднем они заполнены, по данным на 4 мая, на 34,95%, за день показатель вырос на 0,41 процентного пункта. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября.
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экономика, европа, германия, газпром, северный поток, украина, россия
09:38 06.05.2022
 
Транзит газа через Украину держится на уровне, близком к максимальному

Транзит газа через Украину держится на уровне, близком к ста миллионам кубометров в сутки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему стабильны, с начала этой недели удерживаясь на уровне, близком к 100 миллионам кубометров в сутки, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Согласно данным оператора, номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 6 мая составляют 98,67 миллиона кубометров. Это близко к объему бронирования "Газпромом" украинского маршрута на этот год - 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). На таком уровне заявки держатся с понедельника, что по сравнению с прошлой неделей выше в среднем на 40%.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
06:39
Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа, заявил эксперт
По "Ямал-Европе", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности газопровода на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объем газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
Европа продолжает закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), в среднем они заполнены, по данным на 4 мая, на 34,95%, за день показатель вырос на 0,41 процентного пункта. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября.
Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 18:16
Глава Shell: Европа не сможет заменить газ из России без энергоперехода
 
ЭкономикаЕвропаГерманияГазпромСеверный потокУкраинаРоссия
 
 
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