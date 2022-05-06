https://ria.ru/20220506/f-16-1787129784.html

СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции

СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции - РИА Новости, 06.05.2022

СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции

Ряд членов Конгресса США дали "зеленый свет" на продажу истребителей F-16 Турции после посреднических усилий Анкары по ситуации на Украине, передал турецкий... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:04

2022-05-06T09:04

2022-05-06T09:05

в мире

джим риш

турция

сша

анкара (провинция)

конгресс сша

f-16

f-35

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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Ряд членов Конгресса США дали "зеленый свет" на продажу истребителей F-16 Турции после посреднических усилий Анкары по ситуации на Украине, передал турецкий телеканал A Haber.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Многие члены Конгресса, которые ранее прилагали усилия по исключению Турции из программы F-35, дали зеленый свет на продажу F-16 Турции после ее роли в военном процессе на Украине. Роль, которую сыграла Турция в последний период, снизила возможные возражения в Конгрессе по поводу продажи Анкаре F-16", - передал телеканал.Телеканал привел слова Грегори Микса, председателя комитета по международным отношениям Палаты представителей США, который подчеркнул необходимость работы США вместе с Турцией."Турция предприняла некоторые действия в правильном направлении, хотя некоторые вещи время от времени беспокоят нас, есть области, где нам нужно работать с Турцией", - сказал политик.В свою очередь Джим Риш, лидер республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, сказал, что "Турция представила заслуживающие доверия аргументы относительно того, почему ей нужны F-16".

https://ria.ru/20220418/ssha-1784088137.html

https://ria.ru/20220306/samolety-1776875723.html

турция

сша

анкара (провинция)

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, джим риш, турция, сша, анкара (провинция), конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф»