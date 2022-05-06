09:04 06.05.2022 (обновлено: 09:05 06.05.2022)
СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции
A Haber: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Ряд членов Конгресса США дали "зеленый свет" на продажу истребителей F-16 Турции после посреднических усилий Анкары по ситуации на Украине, передал турецкий телеканал A Haber.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"Многие члены Конгресса, которые ранее прилагали усилия по исключению Турции из программы F-35, дали зеленый свет на продажу F-16 Турции после ее роли в военном процессе на Украине. Роль, которую сыграла Турция в последний период, снизила возможные возражения в Конгрессе по поводу продажи Анкаре F-16", - передал телеканал.
Телеканал привел слова Грегори Микса, председателя комитета по международным отношениям Палаты представителей США, который подчеркнул необходимость работы США вместе с Турцией.
"Турция предприняла некоторые действия в правильном направлении, хотя некоторые вещи время от времени беспокоят нас, есть области, где нам нужно работать с Турцией", - сказал политик.
В свою очередь Джим Риш, лидер республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, сказал, что "Турция представила заслуживающие доверия аргументы относительно того, почему ей нужны F-16".