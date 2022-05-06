Рейтинг@Mail.ru
СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/f-16-1787129784.html
СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции
СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции - РИА Новости, 06.05.2022
СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции
Ряд членов Конгресса США дали "зеленый свет" на продажу истребителей F-16 Турции после посреднических усилий Анкары по ситуации на Украине, передал турецкий... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:04
2022-05-06T09:05
в мире
джим риш
турция
сша
анкара (провинция)
конгресс сша
f-16
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_276d2d973b94a71cebb1b4fd96a2b7e9.jpg
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Ряд членов Конгресса США дали "зеленый свет" на продажу истребителей F-16 Турции после посреднических усилий Анкары по ситуации на Украине, передал турецкий телеканал A Haber.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Многие члены Конгресса, которые ранее прилагали усилия по исключению Турции из программы F-35, дали зеленый свет на продажу F-16 Турции после ее роли в военном процессе на Украине. Роль, которую сыграла Турция в последний период, снизила возможные возражения в Конгрессе по поводу продажи Анкаре F-16", - передал телеканал.Телеканал привел слова Грегори Микса, председателя комитета по международным отношениям Палаты представителей США, который подчеркнул необходимость работы США вместе с Турцией."Турция предприняла некоторые действия в правильном направлении, хотя некоторые вещи время от времени беспокоят нас, есть области, где нам нужно работать с Турцией", - сказал политик.В свою очередь Джим Риш, лидер республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, сказал, что "Турция представила заслуживающие доверия аргументы относительно того, почему ей нужны F-16".
https://ria.ru/20220418/ssha-1784088137.html
https://ria.ru/20220306/samolety-1776875723.html
турция
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_189:0:2725:1902_1920x0_80_0_0_874132cf96ccf5539674557f42bf7c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джим риш, турция, сша, анкара (провинция), конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф»
09:04 06.05.2022 (обновлено: 09:05 06.05.2022)
 
СМИ: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции

A Haber: многие члены конгресса США дали "зеленый свет" на продажу F-16 Турции

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Ряд членов Конгресса США дали "зеленый свет" на продажу истребителей F-16 Турции после посреднических усилий Анкары по ситуации на Украине, передал турецкий телеканал A Haber.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:31
СМИ: США отложили поставку F-16 Болгарии, опасаясь утечек данных в Россию
"Многие члены Конгресса, которые ранее прилагали усилия по исключению Турции из программы F-35, дали зеленый свет на продажу F-16 Турции после ее роли в военном процессе на Украине. Роль, которую сыграла Турция в последний период, снизила возможные возражения в Конгрессе по поводу продажи Анкаре F-16", - передал телеканал.
Телеканал привел слова Грегори Микса, председателя комитета по международным отношениям Палаты представителей США, который подчеркнул необходимость работы США вместе с Турцией.
"Турция предприняла некоторые действия в правильном направлении, хотя некоторые вещи время от времени беспокоят нас, есть области, где нам нужно работать с Турцией", - сказал политик.
В свою очередь Джим Риш, лидер республиканцев в сенатском комитете по международным отношениям, сказал, что "Турция представила заслуживающие доверия аргументы относительно того, почему ей нужны F-16".
Истребитель на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 06:30
WSJ: Польша может передать Киеву "советские самолеты", получив от США F-16
 
В миреДжим РишТурцияСШААнкара (провинция)Конгресс СШАF-16F-35С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала