https://ria.ru/20220506/evrosoyuz-1787178447.html

В МИД призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек"

В МИД призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек" - РИА Новости, 06.05.2022

В МИД призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек"

Россия призывает ЕС отказаться от "неоколониальных замашек" в свете заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вхождении всех стран Западных Балкан в Евросоюз,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:31

2022-05-06T12:31

2022-05-06T12:31

в мире

россия

германия

евросоюз

балканы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олаф шольц

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия призывает ЕС отказаться от "неоколониальных замашек" в свете заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вхождении всех стран Западных Балкан в Евросоюз, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Призываем Евросоюз отказаться от неколониальных замашек и впредь придерживаться уважительного и равноправного подхода к соседним странам, к том числе на Западных Балканах", - сообщил он в ходе брифинга. Таким образом дипломат отреагировал на высказывания немецкого руководства о том, что страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз."Понятно, что подобные ни к чему не обязывающие заявления есовцы делают, чтоб приободрить западные балканские страны, где растет разочарование затянувшейся пробуксовкой процесса сближения с ЕС. Прискорбно другое - что Германия, как ряд других есовских стран, похоже, основательно позабывших уроки истории, продолжает воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов", - пояснил замдиректора департамента информации и печати МИД России. Он заметил, что в ЕС "при этом лицемерно обвиняют Россию в попытках установления зон влияния в Европе".

https://ria.ru/20220504/serbiya-1786882779.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, евросоюз, балканы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олаф шольц