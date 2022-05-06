https://ria.ru/20220506/evrosoyuz-1787178447.html
В МИД призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек"
В МИД призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек" - РИА Новости, 06.05.2022
В МИД призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек"
Россия призывает ЕС отказаться от "неоколониальных замашек" в свете заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вхождении всех стран Западных Балкан в Евросоюз,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:31
2022-05-06T12:31
2022-05-06T12:31
в мире
россия
германия
евросоюз
балканы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олаф шольц
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия призывает ЕС отказаться от "неоколониальных замашек" в свете заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вхождении всех стран Западных Балкан в Евросоюз, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Призываем Евросоюз отказаться от неколониальных замашек и впредь придерживаться уважительного и равноправного подхода к соседним странам, к том числе на Западных Балканах", - сообщил он в ходе брифинга. Таким образом дипломат отреагировал на высказывания немецкого руководства о том, что страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз."Понятно, что подобные ни к чему не обязывающие заявления есовцы делают, чтоб приободрить западные балканские страны, где растет разочарование затянувшейся пробуксовкой процесса сближения с ЕС. Прискорбно другое - что Германия, как ряд других есовских стран, похоже, основательно позабывших уроки истории, продолжает воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов", - пояснил замдиректора департамента информации и печати МИД России. Он заметил, что в ЕС "при этом лицемерно обвиняют Россию в попытках установления зон влияния в Европе".
https://ria.ru/20220504/serbiya-1786882779.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, евросоюз, балканы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олаф шольц
В МИД призвали Евросоюз отказаться от "неоколониальных замашек"
МИД призвал ЕС отказаться от "неоколониальных замашек" после слов Шольца о Балканах