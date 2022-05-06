https://ria.ru/20220506/evrosoyuz-1787128370.html

Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС

Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС - РИА Новости, 06.05.2022

Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, и если страны ЕС хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из Евросоюза. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:34

2022-05-06T08:34

2022-05-06T08:42

в мире

европа

вячеслав володин

евросоюз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, и если страны ЕС хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из Евросоюза."Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений - отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, теперь мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться."Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет", - продолжил спикер Госдумы.В связи с этим Володин отметил, что теперь непонятно, кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения"Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь - выход из Евросоюза", - добавил спикер Госдумы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/es-1785985783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, вячеслав володин, евросоюз