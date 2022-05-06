https://ria.ru/20220506/evrosoyuz-1787128370.html
Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС
Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС - РИА Новости, 06.05.2022
Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, и если страны ЕС хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из Евросоюза. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:34
2022-05-06T08:34
2022-05-06T08:42
в мире
европа
вячеслав володин
евросоюз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, и если страны ЕС хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из Евросоюза."Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений - отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, теперь мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться."Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет", - продолжил спикер Госдумы.В связи с этим Володин отметил, что теперь непонятно, кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения"Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь - выход из Евросоюза", - добавил спикер Госдумы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/es-1785985783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, вячеслав володин, евросоюз
08:34 06.05.2022 (обновлено: 08:42 06.05.2022)
Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС
Володин назвал выход из ЕС единственным путем сохранить суверенитет для европейских стран
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил
, что европейское единство терпит крах, и если страны ЕС хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из Евросоюза.
"Европейское единство терпит крах. Европарламент
выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений - отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС
", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться.
"Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы
. Их государства окончательно потеряют суверенитет", - продолжил спикер Госдумы
.
В связи с этим Володин отметил, что теперь непонятно, кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения
"Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь - выход из Евросоюза", - добавил спикер Госдумы.