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Глава ЕП призвала добиться нулевой энергозависимости Евросоюза от России - РИА Новости, 06.05.2022
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Глава ЕП призвала добиться нулевой энергозависимости Евросоюза от России
Глава ЕП призвала добиться нулевой энергозависимости Евросоюза от России - РИА Новости, 06.05.2022
Глава ЕП призвала добиться нулевой энергозависимости Евросоюза от России
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала добиться нулевой энергетической зависимости ЕС от России, но признала, что принимать... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:34
2022-05-06T09:34
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
евросоюз
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала добиться нулевой энергетической зависимости ЕС от России, но признала, что принимать антироссийские санкции трудно."Санкции всегда трудно принимать. То, что мы сделали до сих пор, не имеет прецедентов. Европейский парламент первым заявил о том, что мы должны добиться нулевой энергетической зависимости от России. В каждой стране - своя реальность, некоторые более зависимы, чем другие. Но нулевая зависимость должна быть приоритетной целью, поскольку Москва слишком долго эксплуатировала потенциальные разногласия между нами", - заявила глава ЕП в интервью, которое в пятницу опубликовала миланская газета Corriere della Sera.Метсола также высказала "решительное да", отвечая на вопрос о справедливости поставок тяжелых вооружений на Украину. "Если страна в такой ситуации просит нас о помощи, зная также, что если эта помощь не придет, существует опасность того, что наши союзные страны окажутся под угрозой, тогда мой ответ - решительно да", - сказала она.Глава ЕП также поддержала вступление Украины в Евросоюз. По ее словам, "страна, где 97% хотят вступления в ЕС и ведут войну с этой мечтой в голове, не может быть отвергнута и должна иметь возможность двигаться вперед шаг за шагом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз
09:34 06.05.2022
 
Глава ЕП призвала добиться нулевой энергозависимости Евросоюза от России

Глава ЕП Метсола призвала добиться нулевой энергозависимости Евросоюза от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала добиться нулевой энергетической зависимости ЕС от России, но признала, что принимать антироссийские санкции трудно.
"Санкции всегда трудно принимать. То, что мы сделали до сих пор, не имеет прецедентов. Европейский парламент первым заявил о том, что мы должны добиться нулевой энергетической зависимости от России. В каждой стране - своя реальность, некоторые более зависимы, чем другие. Но нулевая зависимость должна быть приоритетной целью, поскольку Москва слишком долго эксплуатировала потенциальные разногласия между нами", - заявила глава ЕП в интервью, которое в пятницу опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
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Метсола также высказала "решительное да", отвечая на вопрос о справедливости поставок тяжелых вооружений на Украину. "Если страна в такой ситуации просит нас о помощи, зная также, что если эта помощь не придет, существует опасность того, что наши союзные страны окажутся под угрозой, тогда мой ответ - решительно да", - сказала она.
Глава ЕП также поддержала вступление Украины в Евросоюз. По ее словам, "страна, где 97% хотят вступления в ЕС и ведут войну с этой мечтой в голове, не может быть отвергнута и должна иметь возможность двигаться вперед шаг за шагом".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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