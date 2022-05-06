https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787218739.html

Генсек ООН заявил об эвакуации около 500 человек из Мариуполя

Генсек ООН заявил об эвакуации около 500 человек из Мариуполя - РИА Новости, 06.05.2022

Генсек ООН заявил об эвакуации около 500 человек из Мариуполя

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:55

2022-05-06T14:55

2022-05-06T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

оон

антониу гутерреш

международный комитет красного креста (мккк)

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, а также из самого Мариуполя и с прилегающих территорий, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь."В ходе совместной операции ООН и МККК два конвоя по безопасным коридорам успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и прилегающих территорий", - заявил Гутерреш в своем аккаунте в Twitter.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Российская сторона регулярно заявляет об открытии гумкоридоров для эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В это время ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы", уточняют в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, оон, антониу гутерреш, международный комитет красного креста (мккк), александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия, донецкая народная республика