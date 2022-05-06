https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787169233.html

На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы

На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы - РИА Новости, 06.05.2022

На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы

Специалисты начали эвакуацию туристической группы с 60 детьми, заблокированной в Мостовском районе Кубани из-за подъема воды в реке Губс, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:55

2022-05-06T11:55

2022-05-06T11:55

происшествия

москва

санкт-петербург

саратовская область

краснодарский край

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Специалисты начали эвакуацию туристической группы с 60 детьми, заблокированной в Мостовском районе Кубани из-за подъема воды в реке Губс, сообщили РИА Новости в аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС"."Эвакуация начата. Подробности уточняются", - сообщили агентству в пресс-службе спасотряда.Ранее сообщалось, что незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели.По данным ведомства, группа следовала по маршруту ст. Кизинка – ст. Баракаевская, сейчас находится в четырех километрах от станицы Баракаевская, на берегу реки Губс. Возраст детей в группе от 5 до 18 лет. По информации прокуратуры края, речь идет о детях, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области.

https://ria.ru/20220502/puteshestviya-1786522012.html

москва

санкт-петербург

саратовская область

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, санкт-петербург, саратовская область, краснодарский край, новости - туризм