https://ria.ru/20220506/evakuatsiya-1787169233.html
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы - РИА Новости, 06.05.2022
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы
Специалисты начали эвакуацию туристической группы с 60 детьми, заблокированной в Мостовском районе Кубани из-за подъема воды в реке Губс, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:55
2022-05-06T11:55
2022-05-06T11:55
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Специалисты начали эвакуацию туристической группы с 60 детьми, заблокированной в Мостовском районе Кубани из-за подъема воды в реке Губс, сообщили РИА Новости в аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС"."Эвакуация начата. Подробности уточняются", - сообщили агентству в пресс-службе спасотряда.Ранее сообщалось, что незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели.По данным ведомства, группа следовала по маршруту ст. Кизинка – ст. Баракаевская, сейчас находится в четырех километрах от станицы Баракаевская, на берегу реки Губс. Возраст детей в группе от 5 до 18 лет. По информации прокуратуры края, речь идет о детях, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области.
https://ria.ru/20220502/puteshestviya-1786522012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, саратовская область, краснодарский край, новости - туризм
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы с 60 детьми