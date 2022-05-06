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На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы - РИА Новости, 06.05.2022
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На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы - РИА Новости, 06.05.2022
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы
Специалисты начали эвакуацию туристической группы с 60 детьми, заблокированной в Мостовском районе Кубани из-за подъема воды в реке Губс, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:55
2022-05-06T11:55
происшествия
москва
санкт-петербург
саратовская область
краснодарский край
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Специалисты начали эвакуацию туристической группы с 60 детьми, заблокированной в Мостовском районе Кубани из-за подъема воды в реке Губс, сообщили РИА Новости в аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС"."Эвакуация начата. Подробности уточняются", - сообщили агентству в пресс-службе спасотряда.Ранее сообщалось, что незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели.По данным ведомства, группа следовала по маршруту ст. Кизинка – ст. Баракаевская, сейчас находится в четырех километрах от станицы Баракаевская, на берегу реки Губс. Возраст детей в группе от 5 до 18 лет. По информации прокуратуры края, речь идет о детях, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области.
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происшествия, москва, санкт-петербург, саратовская область, краснодарский край, новости - туризм
11:55 06.05.2022
 
На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы

На Кубани начали эвакуацию заблокированной из-за подъема воды тургруппы с 60 детьми

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 6 мая – РИА Новости. Специалисты начали эвакуацию туристической группы с 60 детьми, заблокированной в Мостовском районе Кубани из-за подъема воды в реке Губс, сообщили РИА Новости в аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС".
"Эвакуация начата. Подробности уточняются", - сообщили агентству в пресс-службе спасотряда.
Ранее сообщалось, что незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани, на место направились спасатели.
По данным ведомства, группа следовала по маршруту ст. Кизинка – ст. Баракаевская, сейчас находится в четырех километрах от станицы Баракаевская, на берегу реки Губс. Возраст детей в группе от 5 до 18 лет. По информации прокуратуры края, речь идет о детях, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области.
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